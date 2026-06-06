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Rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính

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MAI LÂM (theo LDO, PLO, baochinhphu)
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(GLO)- Thủ tướng yêu cầu hoàn thành ngay phương án phân cấp 69 thủ tục hành chính, cắt giảm 31 thủ tục, 82 điều kiện kinh doanh còn thiếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 596/TTg-CĐS ngày 3-6-2026 về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Theo Công văn, ngày 29-4-2026, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các nghị quyết.

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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai TTHC đã được cắt giảm, đơn giản hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Ảnh: baochinhphu.vn

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại kết quả thực hiện phân quyền, phân cấp TTHC thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan để tiếp tục phân cấp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phân cấp việc thực hiện TTHC, phấn đấu đạt yêu cầu, mục tiêu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát lại các TTHC, ĐKKD tương ứng với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm để tiếp tục cắt giảm thực chất theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TW và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo; Ngoại giao; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thành ngay việc thực thi phương án phân cấp 69 TTHC, cắt giảm 31 TTHC, đơn giản hóa 24 TTHC, cắt giảm 82 ĐKKD còn thiếu theo đúng phương án đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố TTHC đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết và cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC.

Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, cập nhật số liệu về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

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