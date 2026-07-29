(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nhất là kiểm soát chặt việc ban hành mới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công văn số 879/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 01-TB/BCĐTW, Chương trình số 04-CTr/BCĐTW và Công văn số 06/CTQH.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố xác định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Kiểm soát chặt việc ban hành mới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; chỉ ban hành khi thực sự cần thiết, hợp pháp, hợp lý, chi phí tuân thủ thấp hơn lợi ích quản lý mang lại và không có giải pháp nào tối ưu hơn. Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro; từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu số, trách nhiệm giải trình và công tác thanh tra, kiểm tra.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ nâng cao trách nhiệm trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, gắn với việc thể chế hóa Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của các cơ quan của Quốc hội.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính sách theo đúng tinh thần đổi mới và yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng đề xuất chính sách còn chung chung, thiếu định lượng, chưa rõ phương án lựa chọn; hạn chế trình các dự án theo thủ tục rút gọn; không để tình trạng chậm, dồn hồ sơ vào sát kỳ họp.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với đánh giá năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, chia sẻ dữ liệu và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích chính sách, dự báo tác động; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8-2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong quá trình chuẩn bị dự án chủ động phối hợp chặt chẽ, từ sớm với các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm trao đổi đầy đủ thông tin, thống nhất các nội dung ngay trong quá trình soạn thảo.

UBND các tỉnh, thành phố thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của những chính sách, pháp luật đã ban hành, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xác định những khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp khắc phục với cơ quan, người có thẩm quyền.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW; chú trọng phản hồi thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật từ cơ sở.