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Gia Lai: Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

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(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tổ chức công khai poster tuyên truyền với nội dung “Những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính”.

Poster phải được đặt tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả hoặc vị trí thuận lợi, dễ quan sát, bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân đến giao dịch đều có thể dễ dàng theo dõi.

Các đơn vị phải sử dụng thống nhất file thiết kế gốc do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp. Văn phòng UBND tỉnh cũng sẽ cung cấp cho mỗi xã, phường 1 bộ poster có kích thước 100 x 200 cm, kèm chân chữ X phù hợp với kích thước.

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã không được tự ý chỉnh sửa nội dung, bố cục, hình ảnh, màu sắc hoặc thông tin trên poster khi chưa có ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh.

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Poster tuyên truyền “Những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính”.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, bảo quản và thay thế poster khi bị hư hỏng, mờ, rách hoặc không còn bảo đảm chất lượng hiển thị; góp phần nâng cao hiệu quả công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, việc công khai poster là một trong những nội dung phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng như mức độ công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương; đồng thời, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát việc thực hiện.

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