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Thiếu giấy tờ làm hồ sơ đất đai, cơ quan phải hướng dẫn thế nào?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Vietnam.vn)

(GLO)- Khi người dân thực hiện thủ tục đất đai nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng điều kiện tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phải hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được để người dân phải đi lại nhiều lần mà không có hướng dẫn rõ ràng.

Theo thông tin được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải, quy định này được nhấn mạnh trong quá trình xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có sai lệch về diện tích. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phải hướng dẫn người dân một lần bằng văn bản, nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

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Người dân khi làm thủ tục đất đai nếu nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ nên đề nghị cơ quan tiếp nhận nêu cụ thể bằng văn bản các giấy tờ, nội dung còn thiếu. Ảnh minh họa: Bá Bính

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng hồ sơ bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, người dân phải đi lại, đo đạc hoặc hoàn thiện giấy tờ nhưng không biết chính xác còn thiếu nội dung gì. Cơ quan giải quyết cũng phải cấp giấy hẹn hoặc có văn bản thông báo về tình trạng hồ sơ và lý do chưa thể giải quyết theo quy định.

Đối với thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nghị định 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, cơ quan tiếp nhận và trình tự giải quyết. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, tại địa điểm thỏa thuận với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, trong các thủ tục đất đai được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận phải trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, để người dân thực hiện theo quy định.

Người dân khi làm thủ tục đất đai nếu nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ nên đề nghị cơ quan tiếp nhận nêu cụ thể bằng văn bản các giấy tờ, nội dung còn thiếu. Việc này giúp người dân có căn cứ hoàn thiện hồ sơ đầy đủ ngay trong một lần, đồng thời bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục được minh bạch, đúng quy định.

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