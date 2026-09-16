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Mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu có gì đặc biệt?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Bộ Nội vụ)

(GLO)- Mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu đang được Bộ Nội vụ nghiên cứu nhằm hình thành những địa bàn có năng lực quản trị, phát triển và cung ứng dịch vụ, tạo sức lan tỏa cho khu vực xung quanh.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, chiều 15-9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở.

Mô hình này không tạo ra một loại đơn vị hành chính mới. Theo định hướng được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu tại cuộc làm việc, mô hình phải được đặt trong cấu trúc tổng thể của các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, dựa trên những nền tảng và điều kiện vốn có của các đơn vị hiện hữu.

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Mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở. Ảnh: Phương Vi

Theo định hướng đang được nghiên cứu, đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu cần có không gian và nền tảng phát triển kinh tế - xã hội sẵn có, hạ tầng và dịch vụ công, đồng thời có năng lực quản trị vượt trội.

Những đơn vị đáp ứng các điều kiện này có thể được phân cấp, trao quyền và bố trí nguồn lực tương xứng để trở thành trung tâm quản trị, phát triển và cung ứng dịch vụ cho khu vực xung quanh và của tỉnh.

Một điểm khác được Phó Thủ tướng lưu ý là việc lựa chọn các đơn vị hạt nhân không nên chỉ giới hạn ở những địa bàn vốn là trung tâm hành chính đô thị trước đây. Thay vào đó, cần linh hoạt xem xét những đơn vị có đủ điều kiện, nền tảng phát triển và khả năng tạo sức lan tỏa trong thực tế. Về lâu dài, những đơn vị khác nếu đạt các tiêu chí tương ứng cũng có thể trở thành đơn vị có tính chất hạt nhân.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu mô hình này trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trước đó, Bộ Nội vụ được yêu cầu theo sát thực tiễn vận hành để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện; đồng thời nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu.

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