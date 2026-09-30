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Sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo NDO, TVPL)

(GLO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2695/QĐ-BTC công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng thực hiện trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan này.

Theo đó, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới gồm: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế; Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH; bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; cấp sổ BHXH; Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế.

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Bộ Tài chính vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực BHXH. Ảnh minh họa: AI

Quyết định của Bộ Tài chính cũng nêu nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn và cơ quan giải quyết; đối tượng, kết quả, yêu cầu, điều kiện thực hiện; phí và lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai cũng như căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28-9-2026; thay thế nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 825, 826, 827, 828 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24-4-2025 của Bộ Tài chính về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31-8-2026, số lao động tham gia BHXH trên cả nước đạt 22,408 triệu người, trong đó, BHXH bắt buộc đạt 19,865 triệu người.

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