Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.

Phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề. Ảnh minh họa

Xung quanh vi phạm quy định về hoạt động môi giới bất động sản, Điều 73 của Nghị định quy định mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi: Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định; cá nhân hành nghề môi giới bất động sản nhưng không hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; không thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc.

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có một trong các hành vi: Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; không có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản; không có tối thiểu 1 cá nhân trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không cung cấp, cung cấp không đầy đủ theo quy định hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới; không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để đăng tải trước khi hoạt động kinh doanh theo quy định.

Đối với vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản, Điều 74 của Nghị định quy định mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bất động sản mà không có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với lĩnh vực tư vấn theo quy định.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản có một trong các hành vi sau đây: Không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để đăng tải trước khi hoạt động kinh doanh theo quy định; kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc dịch vụ quản lý bất động sản không đúng phạm vi theo quy định.

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định.