Hoài Nhơn Tây đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Phục vụ hành chính công

(GLO)- Sáng 7-9, UBND phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Phục vụ hành chính công mới sau quá trình đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn Tây đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025. Do diện tích hạn chế nên không gian làm việc chật hẹp, khu vực tiếp nhận và trả kết quả chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ người dân khi đến làm thủ tục.

Người dân đến thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn Tây vào sáng 7-9. Ảnh: Hoài Huy

Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, trong khi số lượng hồ sơ phát sinh ngày càng tăng.

Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, chính quyền địa phương triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Phục vụ hành chính công và mua sắm trang thiết bị hiện đại đưa vào vận hành.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Tây trao giấy khai sinh, tặng hoa cho các công dân đầu tiên đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong ngày khánh thành. Ảnh: Hoài Huy

Trung tâm Phục vụ hành chính công mới có tổng diện tích hơn 340 m2, bao gồm khu vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân và các phòng làm việc.

Trung tâm được trang bị máy móc hiện đại, trong đó đáng chú ý là Robot lễ tân tích hợp AI, với khả năng tra cứu và trả lời các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, giúp người dân nắm rõ thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện cũng như vị trí quầy tiếp nhận hồ sơ một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Người dân trải nghiệm Robot lễ tân tích hợp AI. Ảnh: Hoài Huy

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây - cho biết: Trung tâm Phục vụ hành chính công mới giúp cải thiện điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tạo môi trường phục vụ người dân ngày càng văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương.