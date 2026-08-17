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Hoài Nhơn đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến phục vụ người dân

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Nhờ đó, địa phương liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch

Ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn tập trung hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.

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Trung tâm bố trí cán bộ chuyên trách tại những lĩnh vực có nhiều hồ sơ như đất đai, xây dựng để hướng dẫn người dân kê khai đầy đủ, đúng quy định. Ảnh: Q.T

Cùng với bố trí cán bộ đúng chuyên môn, Trung tâm chú trọng hướng dẫn người dân ngay từ khâu kê khai, nhất là đối với những lĩnh vực có nhiều hồ sơ như đất đai, xây dựng.

Việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận ngay từ đầu, giảm thời gian đi lại và số lần bổ sung hồ sơ.

Anh Lý Thanh Hòa - chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn, cho biết cán bộ thường hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin trong tờ khai, nhất là những nội dung chuyên ngành chưa nắm rõ; đồng thời hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến để khi tiếp nhận, hồ sơ đã đầy đủ thông tin, hạn chế phải bổ sung nhiều lần.

Cách làm này tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2026. Cụ thể, từ ngày 1-1 đến 14-8-2026, địa phương đã tiếp nhận 9.833 hồ sơ thuộc 386 thủ tục hành chính. Trong đó, 7.852 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của phường và 1.981 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ được thực hiện trực tuyến đạt 100%.

Đối với 7.852 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, đến ngày 14-8 đã có 7.563 hồ sơ được giải quyết. Trong đó, 7.550 hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn, đạt 99,83%; chỉ có 13 hồ sơ trễ hạn, chiếm 0,17%. Hiện còn 230 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết và 170 hồ sơ do công dân rút hoặc dừng xử lý (trong đó có 111 hồ sơ tồn từ kỳ trước chuyển sang). Cùng với đó, 100% hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được cấp kết quả điện tử và số hóa thành phần hồ sơ.

Đặc biệt, theo thống kê từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, 6 tháng năm 2026, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của phường đạt 97,91 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 2/135 xã, phường toàn tỉnh; còn năm 2025 (tính từ ngày 1-7) đạt 99,97 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ nhất trong 135 xã, phường. Các tiêu chí về công khai, minh bạch, mức độ hài lòng và thanh toán trực tuyến đều đạt hoặc tiệm cận mức tối đa.

Những con số này cho thấy việc chuyển mạnh sang môi trường số không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết mà còn tăng tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong theo dõi và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

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Phường Hoài Nhơn liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phi Long

Bà Trần Thị Thảo - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn, cho rằng để nâng cao chất lượng phục vụ, cán bộ phải thường xuyên theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan cấp trên, để cập nhật kết quả, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ, chính xác.

“Chúng tôi luôn xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Bên cạnh hướng dẫn tận tình và giải quyết hồ sơ đúng hạn, cán bộ phải chủ động theo dõi hệ thống để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh”, bà Thảo chia sẻ.

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Không dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, phường Hoài Nhơn đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ, từ “chờ người dân đến” sang “chủ động tìm đến người dân”.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn Trần Thị Thảo thông tin: Một trong những cách làm được địa phương triển khai là mô hình “Đồng hành cùng Nhân dân chuyển đổi số” tại 3 khu phố Ngọc An Đông, Mỹ An 2 và Cửu Lợi Nam.

Qua triển khai, tỷ lệ người dân thực hiện mô hình đạt 99%, góp phần giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đặc biệt, từ ngày 1-7, phường Hoài Nhơn tiếp tục triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động - Đồng hành cùng Nhân dân”, hướng đến phục vụ tốt hơn các nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại.

Tổ công tác lưu động được thành lập với sự tham gia của Trung tâm Phục vụ hành chính công, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Công an phường và Tổ công nghệ số cộng đồng. Với máy tính xách tay, máy scan di động và các thiết bị cần thiết, tổ công tác có thể hỗ trợ người dân xử lý hồ sơ ngay tại cơ sở, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

“Thông qua mô hình, người dân được hỗ trợ số hóa hồ sơ, hướng dẫn thủ tục an sinh xã hội, chứng thực điện tử ngay tại cơ sở. Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, tận tình, đúng quy định, không làm thay trách nhiệm kê khai của công dân và không phát sinh chi phí ngoài quy định”, bà Thảo cho hay.

Ông Nguyễn Văn Quyện (khu phố Tăng Long 1) chia sẻ: “Tôi tới làm hồ sơ đất đai thì được hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Tôi rất hài lòng với kết quả”.

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Ông Đỗ Đình Chiến (bên trái) hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Trong khi đó, ông Đỗ Đình Chiến (khu phố Ngọc Sơn Nam) cũng đánh giá: “Cán bộ hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình; công việc được giải quyết nhanh chóng”.

Từ việc nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa 100% hồ sơ đến triển khai các mô hình dịch vụ công lưu động, phường Hoài Nhơn đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ. Trong đó, hiệu quả công việc không chỉ được đo bằng số lượng hồ sơ giải quyết mà còn bằng mức độ thuận tiện, sự hài lòng và khả năng tiếp cận dịch vụ công của từng người dân.

Với cách làm chủ động, lấy người dân làm trung tâm và chuyển đổi số làm công cụ hỗ trợ, Hoài Nhơn đang tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân và phục vụ Nhân dân.

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