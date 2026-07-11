Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

(GLO)- Ngày 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ (cũ).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Tại khu vực Hoài Nhơn, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đã khảo sát tiến độ một số dự án trọng điểm như: Nhà máy chế biến hải sản NSF (phường Hoài Nhơn Bắc); tuyến đường Thái Lợi (phường Tam Quan); dự án mở rộng Nhà máy chế biến mây, tre nguyên liệu và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và Nhà máy sản xuất bánh tráng - bún - phở xuất khẩu Dalop2 - Export (phường Hoài Nhơn Nam); Trung tâm Thương mại Bồng Sơn của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Liên Hiệp Quốc; chợ truyền thống và Khu thương mại - dịch vụ Bồng Sơn của Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định; Khu đô thị Bình Chương Nam của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bình Chương Nam (phường Bồng Sơn).

Đại diện nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến hải sản NSF (phường Hoài Nhơn Bắc) báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Trọng Lợi

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với chính quyền địa phương, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công để đánh giá tiến độ thực hiện các dự án.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chính quyền địa phương, các sở, ngành và một số nhà đầu tư trong việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số dự án triển khai chậm, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, trong khi tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất cho nhà đầu tư; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phải gửi văn bản cam kết tiến độ thực hiện cụ thể để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và đánh giá trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực﻿ UBND tỉnh (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) kiểm tra dự án chợ truyền thống và khu thương mại - dịch vụ Bồng Sơn của Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với nhóm dự án đang hoàn thiện thủ tục để khởi công, trong đó có Nhà máy chế biến hải sản NSF, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng như cập nhật quy hoạch, phê duyệt phương án quản lý đất đai, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư phải chủ động ứng vốn phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngay sau khi được giao đất và bàn giao mặt bằng phải khẩn trương khởi công, không để xảy ra tình trạng dự án kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Đối với các dự án đang thi công như tuyến đường Thái Lợi, Khu đô thị Bình Chương Nam, chợ truyền thống và khu thương mại - dịch vụ Bồng Sơn, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính để tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ theo cam kết; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ để các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát.

Dự án tuyến đường Thái Lợi hiện thi công rất chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm đối với các dự án đã được giao mặt bằng sạch, hoàn thiện đầy đủ thủ tục nhưng nhà đầu tư vẫn chậm triển khai, thi công cầm chừng hoặc không chứng minh được năng lực tài chính.

Trong những trường hợp này, UBND tỉnh sẽ kiên quyết xem xét thu hồi dự án để giao hoặc tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực, nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Tại khu vực Phù Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm như: Dự án mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước liên xã Bình Dương; Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ; tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; dự án Khu đô thị Trà Quang Nam (xã Phù Mỹ).

Nhà thầu đẩy nhanh thi công Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, đoạn qua xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Trọng Lợi

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nghe đại diện các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí đặc biệt lưu ý các dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ và tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến 2 dự án này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ là 2 dự án trọng điểm, giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế biển của tỉnh, được xác định là "động lực của mọi động lực" thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Mục tiêu đặt ra là toàn bộ cụm dự án phải hoàn thành và vận hành đồng bộ vào năm 2028.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đại diện nhà đầu tư dự án Bến cảng Phù Mỹ (bên trái) cùng chuyên gia Nhật Bản báo cáo tiến độ triển khai đến lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với dự án Bến cảng Phù Mỹ, lãnh đạo tỉnh xác định đây là hạng mục ưu tiên hàng đầu và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức khởi công trước ngày 19-8 năm nay.

Đồng thời, việc triển khai Khu công nghiệp Phù Mỹ phải được thực hiện song song, bảo đảm tiến độ đồng bộ giữa khu công nghiệp và cảng nước sâu. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm tạo sự kết nối hoàn chỉnh về hạ tầng, phát huy tối đa hiệu quả khai thác, hình thành hệ sinh thái công nghiệp - cảng biển hiện đại, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư thứ cấp.

Để bảo đảm tiến độ chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt. Chính quyền địa phương cần tập trung kiểm đếm, xác định chính xác nguồn gốc đất, khẩn trương lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đền bù theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo sự đồng thuận của người dân.

Nhà đầu tư phải chủ động bố trí, ứng trước kinh phí để chi trả tiền bồi thường ngay sau khi phương án được phê duyệt. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, các bên phải chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Vị trí được chọn xây dựng Bến cảng nước sâu Phù Mỹ. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cũng được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, ưu tiên giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất, mỏ đá phục vụ cụm dự án theo cơ chế đặc thù.

Nhà đầu tư có trách nhiệm khẩn trương khảo sát trữ lượng, đánh giá chất lượng các nguồn vật liệu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình cảng và khu công nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác kịp thời, đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kỳ vọng nhà đầu tư sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời mong muốn doanh nghiệp cũng chia sẻ trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trong mục tiêu phát triển chung.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: Trọng Lợi

Việc đưa Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ cùng hệ thống hạ tầng kết nối vào vận hành đúng kế hoạch không chỉ khẳng định năng lực và uy tín của nhà đầu tư, mà còn tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 theo định hướng của Trung ương.