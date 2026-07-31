Quy rõ trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

Trước thực tế còn 75 dự án chậm khởi công, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm từng khó khăn, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư, đưa các dự án vào triển khai đúng kế hoạch.

Áp lực tiến độ triển khai dự án

Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thu hút được 165 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 164.750 tỷ đồng, tăng 3,21 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp tiếp tục dẫn đầu với 81 dự án, tổng vốn đăng ký 139.629 tỷ đồng; nông - lâm nghiệp và thủy sản có 48 dự án với tổng vốn đăng ký 6.707 tỷ đồng; xây dựng - hạ tầng, bất động sản và kinh tế đô thị có 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng…

Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư đang đứng trước áp lực chuyển hóa thành tiến độ thực tế. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cho biết, trong tháng 6 và tháng 7-2026, toàn tỉnh có 75 dự án chậm khởi công so với kế hoạch. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng cụm công nghiệp, sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong số đó, nhiều dự án có quy mô lớn, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng như: Khu đô thị mới Nhơn Bình (hơn 2.480 tỷ đồng), Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo (2.300 tỷ đồng), Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2 (hơn 901 tỷ đồng), Khu đô thị Bắc Bằng Châu (424,5 tỷ đồng)…

Giải thích về nguyên nhân dự án chậm tiến độ, ông Nguyễn Trường Vỹ - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh - đơn vị chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2 (phường Quy Nhơn Bắc) cho biết: Theo kế hoạch, dự án khởi công trong tháng 7-2026 nhưng vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên DN đề nghị lùi sang tháng 8.

Dự án có quy mô đầu tư trên 1,6 ha, đến nay DN đã chi trả khoảng 28 tỷ đồng bồi thường và đang phối hợp với địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng để triển khai.

Nhà đầu tư triển khai san lấp mặt bằng thi công Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng tại xã Vĩnh Quang. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng do Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng đầu tư tại xã Vĩnh Quang đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đang tập trung san lấp để xây dựng chuồng trại.

Dự án có quy mô hơn 20 ha, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, chăn nuôi 3.600 con heo nái sinh sản, cung cấp khoảng 71.250 heo giống/năm. “Chúng tôi đang khẩn trương thi công, lắp đặt thiết bị để đưa trang trại vào hoạt động đầu năm 2027” - Giám đốc công ty Nguyễn Xuân Quy cho hay.

Quy rõ trách nhiệm, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026. Trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng 8,21%, nhiệm vụ của những tháng cuối năm đòi hỏi sự quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các dự án đã được chấp thuận đầu tư phải triển khai đúng tiến độ cam kết; các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm từng khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết khởi công.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công trực tiếp phụ trách từng nhóm lĩnh vực phải thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc để vướng mắc kéo dài mà không có cơ quan đứng ra xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công Dự án chợ và Trung tâm thương mại Bồng Sơn (phường Bồng Sơn), ngày 11-7-2026. Ảnh: T.L

Trong tháng 7, UBND tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra các dự án chậm triển khai. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phụ trách các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ, bất động sản và đô thị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, nông - lâm nghiệp và thủy sản.

Ngày 21 đến 22-7, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với các nhà đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho hay: Để bảo đảm tiến độ, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”; đồng thời chủ động tháo gỡ vướng mắc về đất đai, môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác vật liệu xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

“Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai để các dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, kiên quyết xử lý các dự án chây ỳ, không thực hiện đúng cam kết” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định.