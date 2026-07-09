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Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 109/2026/QĐ-UBND về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn tỉnh.

Xe buýt điện là xe có sức chứa từ 8 hành khách trở lên (không kể chỗ của người lái xe), được thiết kế theo quy chuẩn do Bộ Xây dựng quy định. Trong đó, xe buýt điện lớn là xe có sức chứa từ 61 hành khách trở lên; xe buýt điện trung bình có sức chứa từ 41-60 hành khách và xe buýt điện nhỏ có sức chứa đến 40 hành khách.

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Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt điện. Ảnh: H.Y

Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện bao gồm: định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư và định mức tiêu hao năng lượng.

Cụ thể, định mức lao động là số ngày công lao động (giờ lao động) của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe thực hiện công tác vận tải hành khách bằng xe buýt điện trong ngày, tháng, năm; số giờ công của công nhân trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành 1 đơn vị khối lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe buýt điện.

Định mức tiêu hao vật tư là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ trực tiếp cần thiết để hoàn thành 1 đơn vị khối lượng công việc bảo dưỡng, sửa chữa xe buýt điện.

Định mức tiêu hao năng lượng là lượng năng lượng điện chính trực tiếp cần thiết để vận hành 1 cự ly xác định của xe buýt điện.

Quyết định số 109/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 15-7-2026. Đây là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt điện.

>>> Xem chi tiết quy định TẠI ĐÂY.

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