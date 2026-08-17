Thủy điện An Khê - Ka Nak: 15 năm vun đắp giá trị văn hóa doanh nghiệp

(GLO)- Có những giá trị không được đo bằng sản lượng điện phát lên lưới hay những con số tăng trưởng qua từng năm. Đó là tinh thần trách nhiệm được giữ vững trong từng ca trực, là tình đồng nghiệp, niềm tự hào của những người đã dành cả tuổi trẻ để đồng hành cùng Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, những điều tưởng chừng bình dị ấy đã lặng lẽ kết tinh thành bản sắc văn hóa riêng của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak - mái nhà chung của trách nhiệm, nghĩa tình.

Công trình Thủy điện An Khê - Ka Nak do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 14-11-2005 trên lưu vực sông Ba, mang theo kỳ vọng khai thác hiệu quả nguồn năng lượng của đại ngàn; góp phần bổ sung nguồn điện cho đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đoàn kết luôn là sợi dây gắn kết các thế hệ người lao động Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Sau 5 năm kể từ ngày khởi công, ngày 22-4-2011, EVN chính thức thành lập Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak để quản lý vận hành các nhà máy. Chỉ ít tháng sau đó, những tổ máy đầu tiên lần lượt hòa lưới điện quốc gia, đánh dấu bước khởi đầu cho chặng đường phát triển của Công ty.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về điều kiện làm việc, sinh hoạt và tổ chức bộ máy, các thế hệ cán bộ, người lao động đã cùng nhau vượt qua thử thách, từng bước xây dựng một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết.

Chính trong những tháng năm ấy, những giá trị về kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với công việc và tình đồng nghiệp đã được hình thành, trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủy điện An Khê - Ka Nak suốt gần 15 năm qua.

Cùng với sự vận hành an toàn, ổn định của hai nhà máy có tổng công suất 173 MW, nhiều thế hệ người lao động đã dành tâm huyết, trí tuệ và tuổi trẻ của mình để góp phần viết nên những dấu mốc phát triển của Công ty.

Những dòng điện được phát lên lưới mỗi ngày là kết quả của sự tận tâm trong từng ca trực, sự đồng lòng trong từng nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm được bền bỉ gìn giữ qua năm tháng.

Những thành quả hôm nay là kết tinh của trách nhiệm, sự tận tâm và tinh thần đoàn kết được vun đắp qua chặng hành trình 15 năm phát triển của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nước, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Từ khi đi vào vận hành đến nay, 2 nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia gần 9 tỷ kWh điện, đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đằng sau những con số ấy không chỉ là hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn là kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Chính từ những đóng góp thầm lặng ấy, những giá trị văn hóa tốt đẹp đã được vun đắp và trở thành nền tảng để Công ty không ngừng phát triển.

Thời gian trôi qua, nhiều gương mặt từng gắn bó với Công ty từ những ngày đầu nay đã trưởng thành cùng sự phát triển của đơn vị. Những kỹ sư trẻ năm nào đã trở thành những cán bộ quản lý, những chuyên gia giàu kinh nghiệm; có người vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhà máy, có người đã hoàn thành chặng đường công tác và nghỉ hưu sau nhiều năm cống hiến.

Dù ở vị trí nào, mỗi người đều để lại một phần ký ức và dấu ấn trong sự trưởng thành của Công ty. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng những giá trị về trách nhiệm, sự tận tâm với công việc và tình đồng nghiệp chân thành vẫn luôn được các thế hệ người lao động gìn giữ, tiếp nối và bồi đắp.

Hiện nay, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak có hơn 135 cán bộ, công nhân viên, người lao động đang gắn bó dưới mái nhà chung. Mỗi người một công việc, một nhiệm vụ nhưng đều chung tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và niềm tự hào khi được góp sức giữ sáng những dòng điện phục vụ đất nước.

Trong suốt quá trình phát triển, Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn; tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy năng lực và trưởng thành cùng đơn vị.

Không chỉ được hun đúc trong lao động sản xuất, văn hóa doanh nghiệp còn được bồi đắp từ sự sẻ chia giữa đồng nghiệp, tinh thần đồng hành trong công việc và những hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu tập thể được duy trì thường xuyên.

Hành trình phát triển của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak luôn song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Những giá trị ấy còn được lan tỏa ra cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều năm qua, Công ty đã dành gần 12 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực như: uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...

Mỗi công trình, mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người lao động ngành điện đối với xã hội.

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tinh thần học tập, đổi mới và sáng tạo đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cán bộ, người lao động chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào công việc, sẵn sàng tiếp cận các lĩnh vực năng lượng mới.

Đây cũng là nền tảng để Công ty từng bước mở rộng năng lực quản lý vận hành, chuẩn bị tiếp nhận và quản lý vận hành Nhà máy điện gió Công Hải 1, mở ra những cơ hội phát triển mới trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.

15 năm đã đi qua, những công trình có thể đổi thay, công nghệ có thể ngày càng hiện đại hơn, nhưng những giá trị về trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng cống hiến vẫn luôn được gìn giữ và bồi đắp qua từng thế hệ người lao động.

Đó chính là nét đẹp văn hóa đã làm nên bản sắc riêng của Thủy điện An Khê - Ka Nak hôm nay; đồng thời là nguồn động lực để đơn vị tiếp tục viết tiếp những chặng đường phát triển mới, chung tay cùng EVN/EVNGENCO2 đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phồn thịnh của quê hương, đất nước.