Bán đồ ăn qua app, chủ quán có phải công khai ảnh mặt tiền, giấy tờ kinh doanh?

(GLO)- Theo dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), cơ sở bán đồ ăn trực tuyến có thể phải công khai thông tin kinh doanh, giấy tờ pháp lý và hình ảnh mặt tiền để tăng tính minh bạch, hỗ trợ truy xuất khi xảy ra sự cố.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trong đó lần đầu tiên đề xuất quy định riêng đối với hoạt động giao đồ ăn trực tuyến. Theo đề xuất, các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống bán hàng qua nền tảng thương mại điện tử sẽ phải cung cấp nhiều thông tin hơn để người tiêu dùng nhận diện nơi cung cấp thực phẩm.

Bộ Y tế đề xuất giải pháp quản lý bán đồ ăn online. Ảnh minh họa: Trần Đạt/Dân trí

Cụ thể, tại Điều 42 của dự thảo, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, ngoài việc đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, phải công khai hoặc cung cấp một số thông tin trên nền tảng thương mại điện tử.

Các thông tin được đề xuất gồm: địa điểm kinh doanh, tên chủ cơ sở, tên cơ sở, loại hình kinh doanh và nhóm thực phẩm sản xuất, kinh doanh. Người bán cũng phải đăng tải hoặc cung cấp bản cam kết đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở.

Đáng chú ý, người bán có thể phải đăng tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp pháp luật quy định được miễn đăng ký kinh doanh.

Không chỉ giấy tờ, hình ảnh nhận diện cơ sở cũng được đưa vào nội dung phải công khai. Theo dự thảo, người bán phải đăng tải hình ảnh biển hiệu hoặc mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Nhờ đó, thông tin hiển thị trên ứng dụng không chỉ dừng ở tên món ăn, hình ảnh sản phẩm hay số điện thoại mà có thêm dữ liệu để xác định nơi thực phẩm được sản xuất, chế biến, kinh doanh.

Dự thảo cũng đề cập nhóm cơ sở chỉ thực hiện hoạt động giao đồ ăn trực tuyến, không trực tiếp sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm theo hình thức thông thường.

Các cơ sở này được đề xuất phải công khai giấy tờ đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, cùng tên cơ sở, tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh. Đồng thời, cơ sở phải gắn nhãn thể hiện rõ việc không phục vụ ăn tại chỗ mà chỉ thực hiện giao hàng.

Quy định này được kỳ vọng tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường trực tuyến, giúp người tiêu dùng biết rõ cơ sở bán hàng, địa điểm kinh doanh và có thêm thông tin để lựa chọn.

Trong trường hợp xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, các thông tin này cũng có thể hỗ trợ cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc, xác định trách nhiệm và xử lý vi phạm.