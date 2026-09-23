Chấp thuận đầu tư Nhà máy sản xuất gạch, ngói 40 tỷ đồng tại xã Tây Sơn

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ Tuynel tại Cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã Tây Sơn.

Theo quyết định, nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Gạch ngói Hoàng Phúc, có trụ sở tại quốc lộ 19, thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn.

Dự án có mục tiêu sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó, 8 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 32 tỷ đồng vốn vay.

Dự án được triển khai tại Cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã Tây Sơn. Ảnh: Internet

Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 18.082,3 m² tại Cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã Tây Sơn. Công suất thiết kế đạt 14 triệu viên gạch/năm và 4 triệu viên ngói/năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ quý III/2026 đến quý I/2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Quý II/2027 triển khai thi công các hạng mục công trình; quý IV/2027 hoàn thiện công trình, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu công trình, PCCC và môi trường. Dự kiến quý I/2028, nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, khoáng sản, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC và an toàn lao động; bố trí đủ vốn, triển khai dự án đúng quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký.

Đồng thời, nhà đầu tư được yêu cầu không sử dụng thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp thuộc diện phải loại bỏ và xem xét sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất.

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Tây Sơn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án theo quy định.