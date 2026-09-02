Tây Sơn bứt phá đi lên

(GLO)- Sau hơn một năm sáp nhập, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đang chuyển mình rõ nét khi vừa tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa đổi mới phương thức quản trị, lấy cải cách hành chính và chuyển đổi số làm nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Mở rộng dư địa phát triển

Sau sáp nhập, một trong những dấu ấn rõ nét của Tây Sơn là từng bước tổ chức lại không gian phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế từng khu vực. Theo quy hoạch, phía Tây định hướng phát triển đô thị - du lịch; phía Đông Nam tập trung công nghiệp; phía Đông Bắc ưu tiên nông nghiệp. Cách phân vùng này tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của một địa bàn có quy mô lớn và tính liên kết cao hơn trước.

Sau hơn một năm sáp nhập, xã Tây Sơn đang chuyển mình rõ nét. Ảnh: H.P

Những chuyển động ấy bước đầu được phản ánh qua kết quả tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 3.356 tỷ đồng, tăng gần 11,4% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch phân kỳ 10,4%.

Công nghiệp đang từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới. Tây Sơn đã thành lập Cụm công nghiệp Nam Bình Nghi rộng 75 ha, mở rộng Cụm công nghiệp Hóc Bợm thêm 19,5 ha và đang tiếp tục phối hợp triển khai Khu công nghiệp Bình Nghi.

Nguồn thu ngân sách cũng ghi nhận kết quả tích cực, trong đó thu phát sinh trên địa bàn 6 tháng đạt gần 126 tỷ đồng, vượt 19,2% kế hoạch tỉnh giao.

Một lợi thế khác đang được xã Tây Sơn chú trọng phát huy là du lịch lịch sử - văn hóa. Với nhiều di tích, điểm đến gắn với phong trào Tây Sơn và các giá trị văn hóa đặc sắc, trong 6 tháng đầu năm 2026, Tây Sơn đón 77.090 lượt khách; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 2.262 tỷ đồng.

Thay đổi phương thức quản trị từ cơ sở

Cùng với những chuyển biến về kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang tạo nên một dấu ấn mới ở Tây Sơn, từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền và cách người dân tiếp cận dịch vụ công.

Năm 2026, Tây Sơn được tỉnh chọn triển khai mô hình “Xã hạt nhân về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, với các nội dung từ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến đổi mới sáng tạo và an toàn thông tin. Đến cuối tháng 6-2026, xã đã đạt 9/10 chỉ tiêu chủ yếu, hoàn thành 19/37 nhiệm vụ; các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Sơn nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ảnh: H.P

Chuyển biến dễ nhận thấy nhất là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến, số hóa thành phần hồ sơ đầu vào, số hóa kết quả và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã số hóa đạt 98,58%. Đặc biệt, thời gian cấp giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh được rút từ 3 ngày xuống còn 3 giờ.

Ông Nguyễn Phước Hưng (người dân thôn Tây Xuân) chia sẻ: “Giờ làm thủ tục thuận tiện hơn, nhiều thông tin đã có trên hệ thống nên không phải khai lại nhiều lần. Cán bộ hướng dẫn cụ thể, thời gian chờ đợi cũng ngắn hơn trước”.

Chuyển đổi số không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính mà đang đi sâu vào hoạt động điều hành. Từ tháng 5.2026, UBND xã đã tổ chức 34 cuộc họp không giấy; hệ thống Dashboard KT-XH được cập nhật định kỳ phục vụ chỉ đạo, điều hành. Cán bộ, công chức, viên chức cũng được tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo và xử lý công việc.

Quan trọng hơn, công nghệ số đang từng bước đi hiện diện trong đời sống thường ngày. Tại chợ Phú Phong, 155/155 tiểu thương đã có tài khoản ngân hàng và chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, vượt xa mục tiêu ban đầu của mô hình.

Chuyển đổi số tiếp tục được mở rộng sang du lịch, y tế và thông tin cơ sở. Các điểm đến như Bảo tàng Quang Trung, Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Tháp Thủ Thiện được tích hợp, quảng bá trên nền tảng số; riêng Bảo tàng Quang Trung đã triển khai bán vé điện tử và ứng dụng công nghệ thực tế ảo.

Xã Tây Sơn chú trọng phát huy giá trị của các di tích, điểm đến gắn với phong trào Tây Sơn như Bảo tàng Quang Trung để phát triển du lịch. Ảnh: Dũng Nhân

Toàn xã cũng có 39.918 hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật, quản lý; 124/124 cụm loa ứng dụng truyền thanh thông minh; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 99,3%.

Chính quyền xã cũng mở thêm những “cửa giao tiếp số” với người dân. Zalo OA “UBND xã Tây Sơn” và Zalo mini app “Công dân số xã Tây Sơn” được vận hành, tích hợp tra cứu thông tin, dịch vụ công, phản ánh kiến nghị và cẩm nang số cộng đồng. Hệ thống phản ánh hiện trường được đưa vào sử dụng, giúp tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả phản ánh của người dân trên môi trường số.

Ông Huỳnh Bá Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tây Sơn - khẳng định: “Mục tiêu của xã hạt nhân số không phải là có thêm nhiều phần mềm, mà là sử dụng công nghệ và dữ liệu để giải quyết công việc nhanh hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân thuận tiện hơn. Những mô hình mang lại hiệu quả thực chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng”.