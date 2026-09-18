Đức Long Gia Lai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh hơn 17.000 tỷ đồng

(GLO)- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (gọi tắt là Đức Long Gia Lai) được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.041 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương để Đức Long Gia Lai nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hướng tuyến đề xuất dự án tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh của doanh nghiệp. Ảnh: N.T

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp phải hoàn thiện và nộp hồ sơ đề xuất dự án tại Sở Xây dựng trước ngày 31-12-2026. Trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ, Đức Long Gia Lai được yêu cầu phối hợp với các sở, ngành và địa phương có tuyến đi qua để hoàn thiện các nội dung liên quan đến kỹ thuật, kinh tế, tài chính, phương án tổ chức thực hiện và các điều kiện pháp lý của dự án.

Sở Xây dựng Gia Lai được giao phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình lập hồ sơ, đồng thời thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Dự án hơn 17.000 tỷ đồng, nhà đầu tư huy động 30% vốn

Theo phương án đang được UBND tỉnh Gia Lai nghiên cứu, cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có chiều dài khoảng 54,4 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.041 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 9.291 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 3.198 tỷ đồng. Phần vốn còn lại dành cho chi phí quản lý dự án, tư vấn, lãi vay và dự phòng.

Dự án được tỉnh đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, trong đó nhà đầu tư huy động khoảng 30% tổng mức đầu tư, phần vốn nhà nước tham gia khoảng 70%.

Tuyến đường được định hướng đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch với 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Điểm đầu dự án kết nối với điểm cuối tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại phường Hội Phú; điểm cuối kết nối Quốc lộ 19, hướng về Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đồng thời phù hợp với định hướng quy hoạch Khu công nghiệp cửa khẩu Lệ Thanh.

Tuyến dự kiến đi qua phường Hội Phú và các xã Gào, Bàu Cạn, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Dom.

Đáng chú ý, phương án đầu tư đang được tỉnh tiếp tục rà soát về nguồn lực và điều kiện triển khai. Tại cuộc họp ngày 21-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến do Sở Xây dựng đề xuất, đồng thời yêu cầu làm rõ diện tích rừng bị ảnh hưởng, phạm vi chồng lấn khoáng sản, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, cung cấp thông tin về các loại đất bị ảnh hưởng, đặc biệt là đất rừng và khu vực khoáng sản chồng lấn với dự án. Sở Tài chính nghiên cứu phương án bố trí nguồn vốn, trong đó xem xét khả năng ngân sách tỉnh tham gia một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Động lực kết nối Tây Nguyên với khu vực phía Đông

Việc nghiên cứu xây dựng cao tốc Pleiku - Lệ Thanh được đặt trong tổng thể phát triển mạng lưới giao thông liên vùng của Gia Lai, đặc biệt trong bối cảnh tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, UBND tỉnh đã trao bản ghi nhớ đầu tư Dự án Tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, tổng vốn dự kiến 12.500 tỷ đồng, cho đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Dự án khi đó được đề xuất bởi Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Đến đầu tháng 6-2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cùng các sở, ngành, địa phương và đại diện Đức Long Gia Lai đã tổ chức khảo sát thực địa khu vực dự kiến bố trí hướng tuyến.

Dự án tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh là 1 trong 4 dự án được UBND tỉnh Gia Lai trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Đức Long Gia Lai vào ngày 28-3-2026. Ảnh: N.T

Trong văn bản đề xuất đầu tư gửi UBND tỉnh Gia Lai hồi tháng 3-2026, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cho rằng việc hình thành tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh sẽ tạo thêm trục giao thông tốc độ cao kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Bắc Tây Nguyên, đồng thời mở rộng kết nối tới Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các thị trường khu vực Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.

Theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 23-7-2026 về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh (CT.20) được xác định là một trong hai tuyến cao tốc quy hoạch mới trên địa bàn tỉnh.

Theo quy hoạch, tuyến CT.20 có chiều dài khoảng 179 km, quy mô 4 làn xe, điểm đầu giao Quốc lộ 19B tại phường An Nhơn Bắc và điểm cuối giao Quốc lộ 19 tại xã Ia Dom.

Việc nghiên cứu xây dựng đoạn Pleiku - Lệ Thanh dài khoảng 54,4 km được xem là bước tiếp theo trong quá trình cụ thể hóa trục kết nối này, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về phương án huy động vốn, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện dự án theo mô hình PPP.