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Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 14/9: Hai mặt hàng cùng đi ngang

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HÙNG NGUYỄN
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(GLO)- Giá cà phê hôm nay 14/9/2026 không đổi, trung bình 95.200 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục giữ vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg, cao nhất tại Đắk Nông.

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 14/9 chưa ghi nhận biến động mới so với ngày 13/9. Giá cà phê trong nước duy trì trong khoảng 94.700 – 95.300 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục neo ở mặt bằng cao.

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Trên thị trường quốc tế, Robusta London và Arabica New York cũng giữ các mức tham chiếu của phiên gần nhất.

Giá cà phê hôm nay 14/9/2026 không đổi

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm giữ nguyên so với ngày 13/9, với mức trung bình 95.200 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất 95.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 94.700 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 13/9
Đắk Lắk 95.200 đồng/kg Không đổi
Lâm Đồng 94.700 đồng/kg Không đổi
Gia Lai 95.200 đồng/kg Không đổi
Đắk Nông (Lâm Đồng) 95.300 đồng/kg Không đổi
Trung bình 95.200 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hiện dao động từ 94.700 – 95.300 đồng/kg, chênh lệch 600 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.

Robusta London giữ mức tham chiếu ngày 13/9

Giá Robusta London ngày 14/9 chưa có biến động mới, giữ các mức tham chiếu của ngày 13/9.

Hợp đồng tháng 9/2026 đứng ở 3.495 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.525 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá tham chiếu ngày 14/9 Biến động mới
09/26 3.495 USD/tấn Không đổi
11/26 3.525 USD/tấn Không đổi
01/27 3.508 USD/tấn Không đổi
03/27 3.493 USD/tấn Không đổi
05/27 3.482 USD/tấn Không đổi

Ở phiên cập nhật ngày 13/9, kỳ hạn tháng 9 và tháng 11 cùng giảm 0,82%, trong khi hai hợp đồng tháng 3 và tháng 5/2027 tăng lần lượt 0,20% và 0,29%. Sang ngày 14/9, các mức này tiếp tục được dùng làm tham chiếu.

Arabica New York chưa có biến động mới

Giá Arabica New York cũng giữ nguyên so với bảng cập nhật ngày 13/9.

Hợp đồng tháng 9/2026 duy trì ở 313,65 US cent/lb, còn kỳ hạn tháng 12/2026 đứng ở 285,70 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá tham chiếu ngày 14/9 Biến động mới
09/26 313,65 US cent/lb Không đổi
12/26 285,70 US cent/lb Không đổi
03/27 277,20 US cent/lb Không đổi
05/27 274,10 US cent/lb Không đổi
07/27 272,20 US cent/lb Không đổi

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 14/9 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với ngày trước đó, tiếp tục dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk đứng ở 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 14/9/2026

Khu vực Giá thu mua So với ngày 13/9
Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi
Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi
Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi
Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi
Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi
Trung bình 138.500 đồng/kg Không đổi

Hồ tiêu vẫn duy trì mặt bằng cao sau nhịp tăng mạnh trước đó, với khoảng cách 4.000 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Thị trường cùng chững lại

Ngày 14/9, cà phê và hồ tiêu đều chưa xuất hiện biến động mới. Giá cà phê giữ mức trung bình 95.200 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục neo trong vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, Robusta và Arabica cũng giữ các mức tham chiếu gần nhất, khiến diễn biến trong nước tạm thời nghiêng về trạng thái ổn định.

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