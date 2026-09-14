Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 14/9: Hai mặt hàng cùng đi ngang

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 14/9 chưa ghi nhận biến động mới so với ngày 13/9. Giá cà phê trong nước duy trì trong khoảng 94.700 – 95.300 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục neo ở mặt bằng cao.
Trên thị trường quốc tế, Robusta London và Arabica New York cũng giữ các mức tham chiếu của phiên gần nhất.
Giá cà phê hôm nay 14/9/2026 không đổi
Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm giữ nguyên so với ngày 13/9, với mức trung bình 95.200 đồng/kg.
Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất 95.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 94.700 đồng/kg.
|Thị trường
|Giá thu mua
|So với ngày 13/9
|Đắk Lắk
|95.200 đồng/kg
|Không đổi
|Lâm Đồng
|94.700 đồng/kg
|Không đổi
|Gia Lai
|95.200 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Nông (Lâm Đồng)
|95.300 đồng/kg
|Không đổi
|Trung bình
|95.200 đồng/kg
|Không đổi
Mặt bằng giá hiện dao động từ 94.700 – 95.300 đồng/kg, chênh lệch 600 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.
Robusta London giữ mức tham chiếu ngày 13/9
Giá Robusta London ngày 14/9 chưa có biến động mới, giữ các mức tham chiếu của ngày 13/9.
Hợp đồng tháng 9/2026 đứng ở 3.495 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.525 USD/tấn.
|Kỳ hạn
|Giá tham chiếu ngày 14/9
|Biến động mới
|09/26
|3.495 USD/tấn
|Không đổi
|11/26
|3.525 USD/tấn
|Không đổi
|01/27
|3.508 USD/tấn
|Không đổi
|03/27
|3.493 USD/tấn
|Không đổi
|05/27
|3.482 USD/tấn
|Không đổi
Ở phiên cập nhật ngày 13/9, kỳ hạn tháng 9 và tháng 11 cùng giảm 0,82%, trong khi hai hợp đồng tháng 3 và tháng 5/2027 tăng lần lượt 0,20% và 0,29%. Sang ngày 14/9, các mức này tiếp tục được dùng làm tham chiếu.
Arabica New York chưa có biến động mới
Giá Arabica New York cũng giữ nguyên so với bảng cập nhật ngày 13/9.
Hợp đồng tháng 9/2026 duy trì ở 313,65 US cent/lb, còn kỳ hạn tháng 12/2026 đứng ở 285,70 US cent/lb.
|Kỳ hạn
|Giá tham chiếu ngày 14/9
|Biến động mới
|09/26
|313,65 US cent/lb
|Không đổi
|12/26
|285,70 US cent/lb
|Không đổi
|03/27
|277,20 US cent/lb
|Không đổi
|05/27
|274,10 US cent/lb
|Không đổi
|07/27
|272,20 US cent/lb
|Không đổi
Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 14/9 tiếp tục đi ngang
Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với ngày trước đó, tiếp tục dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg.
Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk đứng ở 140.000 đồng/kg.
Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở 137.000 đồng/kg.
Bảng giá hồ tiêu hôm nay 14/9/2026
|Khu vực
|Giá thu mua
|So với ngày 13/9
|Gia Lai
|137.000 đồng/kg
|Không đổi
|Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM)
|137.500 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Lắk
|140.000 đồng/kg
|Không đổi
|Bình Phước (Đồng Nai)
|137.000 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Nông (Lâm Đồng)
|141.000 đồng/kg
|Không đổi
|Trung bình
|138.500 đồng/kg
|Không đổi
Hồ tiêu vẫn duy trì mặt bằng cao sau nhịp tăng mạnh trước đó, với khoảng cách 4.000 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.
Thị trường cùng chững lại
Ngày 14/9, cà phê và hồ tiêu đều chưa xuất hiện biến động mới. Giá cà phê giữ mức trung bình 95.200 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục neo trong vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, Robusta và Arabica cũng giữ các mức tham chiếu gần nhất, khiến diễn biến trong nước tạm thời nghiêng về trạng thái ổn định.