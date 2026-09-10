Cà phê, trà sữa: Vì sao người Việt chấp nhận trả 36.000-70.000 đồng?

(GLO)- Thói quen sử dụng cà phê, trà sữa thường xuyên hơn đang đi cùng sự thay đổi trong mức chi tiêu của người Việt. Thay vì tập trung vào những sản phẩm giá thấp, người tiêu dùng đang dịch chuyển đáng kể sang nhóm đồ uống 36.000-70.000 đồng/ly.

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố, tỷ lệ người tiêu dùng chi dưới 35.000 đồng cho một lần mua đồ uống giảm từ 41,64% xuống 29,44%.

Khách hàng vẫn sẵn sàng duy trì việc mua cà phê, trà sữa với mức chi cao hơn nếu sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và mang lại giá trị mà họ mong muốn. Ảnh chụp màn hình

Ở chiều ngược lại, nhóm có mức chi 36.000-70.000 đồng tăng từ 48,29% lên 61,78%, qua đó trở thành khoảng giá được lựa chọn phổ biến nhất. Đáng chú ý, riêng nhóm 36.000-50.000 đồng tăng từ 33,42% lên 40,26%.

Diễn biến này cho thấy thị trường đồ uống không đơn thuần dịch chuyển theo hướng “càng rẻ càng tốt”. Dù nhiều mô hình giá thấp xuất hiện, một bộ phận khách hàng vẫn sẵn sàng duy trì việc mua cà phê, trà sữa với mức chi cao hơn nếu sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và mang lại giá trị mà họ mong muốn.

Sự thay đổi rõ nhất nằm ở nhóm đồ uống có giá 21.000-35.000 đồng. Đây vốn là khoảng giá phổ biến của phân khúc bình dân, nhưng tỷ lệ lựa chọn đã giảm từ 34,42% xuống 24,59% trong kỳ khảo sát.

Theo iPOS, các mô hình ở khoảng giá này đang đứng trước bài toán cạnh tranh khá khó. Ở phía dưới, họ phải đối mặt với những ki-ốt có mức giá rất thấp, khoảng 7.000-15.000 đồng. Trong khi đó, nếu muốn thu hút khách ở nhóm 36.000-70.000 đồng, sản phẩm, không gian và chất lượng dịch vụ lại phải tạo được sự khác biệt đủ lớn.

Điều đáng chú ý là sự dịch chuyển của người tiêu dùng không đồng nghĩa thị trường đang chạy theo đồ uống cao cấp. Dữ liệu cho thấy dòng tiền chủ yếu tập trung ở khoảng giá trung bình, thay vì chuyển mạnh lên nhóm trên 70.000 đồng.

Báo cáo iPOS cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều xu hướng đồ uống giá thấp. Trong 6 tháng đầu năm, đồ uống đồng giá siêu rẻ đứng đầu bảng các xu hướng được người tiêu dùng quan tâm, với tỷ lệ 39,19%. Tuy nhiên, sự phát triển của các mô hình giá thấp chưa kéo mặt bằng chi tiêu chung xuống.

Điều này cho thấy người tiêu dùng đang phân hóa rõ hơn. Với một số khách hàng, giá vẫn là yếu tố quyết định; nhưng với nhóm thường xuyên sử dụng cà phê, trà sữa, mức giá cao hơn có thể được chấp nhận nếu đi kèm chất lượng sản phẩm, thương hiệu hoặc trải nghiệm phù hợp.

Đây cũng là tín hiệu đáng chú ý đối với các doanh nghiệp F&B khi xây dựng sản phẩm, định giá và lựa chọn mô hình kinh doanh trong thời gian tới.