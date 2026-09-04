Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 4/9: Cà phê giảm, giá tiêu đi ngang

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Thị trường cà phê trong nước ngày 4/9 tiếp tục điều chỉnh giảm tại các vùng sản xuất trọng điểm. Cùng chiều, Robusta London giảm tại toàn bộ kỳ hạn được cập nhật, trong đó hợp đồng tháng 3/2027 mất 1,12%.

Hình minh họa AI.

Ngược lại, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ ổn định. Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức cao nhất 137.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/9 giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê tại các địa phương khảo sát đồng loạt giảm 500 đồng/kg, đưa mức trung bình xuống 93.800 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) có giá cao nhất với 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.700 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.700 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Lâm Đồng 93.200 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Gia Lai 93.700 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Trung bình 93.800 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động từ 93.200 – 94.000 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Robusta London tiếp tục giảm

Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 4/9 giảm tại tất cả kỳ hạn được thống kê.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 27 USD/tấn, tương đương 0,81%, xuống 3.298 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 32 USD/tấn, còn 3.374 USD/tấn.

Mức giảm mạnh nhất theo tỷ lệ thuộc kỳ hạn tháng 3/2027 với 1,12%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.298 USD/tấn -27 USD, -0,81% 11/26 3.374 USD/tấn -32 USD, -0,94% 01/27 3.360 USD/tấn -37 USD, -1,09% 03/27 3.340 USD/tấn -38 USD, -1,12% 05/27 3.326 USD/tấn -35 USD, -1,04%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch tập trung lớn nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 12.003 lot, tiếp đến là tháng 1/2027 với 6.308 lot.

Dữ liệu cung cấp ngày 4/9 không có bảng giá Arabica New York, vì vậy bài viết không sử dụng mức giá Arabica của phiên trước để tránh gây nhầm lẫn.

Giá hồ tiêu hôm nay 4/9 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với phiên trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng cao nhất với 137.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 136.500 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 135.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 4/9/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 135.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 135.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 136.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 135.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 137.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 135.700 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện nằm trong khoảng 135.000 – 137.000 đồng/kg. Sau các nhịp điều chỉnh trước đó, thị trường đang duy trì trạng thái ổn định.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá tiêu tại Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 204.476 đồng/kg. UNGARBLED giữ mức 69.400 rupee/tạ, tương đương 198.748 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 204.476 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.884 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.748 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê vẫn chịu áp lực, hồ tiêu ổn định

Ngày 4/9, giá cà phê trong nước giảm thêm 500 đồng/kg trong bối cảnh Robusta London tiếp tục đi xuống. Mức trung bình hiện còn 93.800 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng giá ghi nhận trong tháng 8.

Hồ tiêu ổn định hơn khi toàn bộ khu vực khảo sát giữ nguyên giá, dao động từ 135.000 – 137.000 đồng/kg.