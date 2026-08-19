Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 19/8: Cà phê tăng 1.500 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 19/8/2026 tăng đồng loạt 1.500 đồng/kg, mức cao nhất đạt 98.500 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục ổn định từ 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê ngày 19/8 tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá thu mua trong nước đồng loạt tăng mạnh. Mức trung bình được công bố đạt 98.400 đồng/kg, cao hơn 1.500 đồng/kg so với ngày trước đó.

Hình minh họa (AI).

Đà tăng trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường thế giới. Robusta London tăng hơn 2% ở toàn bộ các kỳ hạn, trong khi Arabica New York tăng mạnh hơn, riêng hợp đồng tháng 9/2026 bật tới 5,30%.

Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục ổn định, dao động từ 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 19/8/2026 tăng 1.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm hôm nay đồng loạt tăng thêm 1.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có mức thu mua cao nhất với 98.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 98.300 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất trong bảng khảo sát là 97.700 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 98.300 đồng/kg Tăng 1.500 đồng/kg Lâm Đồng 97.700 đồng/kg Tăng 1.500 đồng/kg Gia Lai 98.300 đồng/kg Tăng 1.500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 98.500 đồng/kg Tăng 1.500 đồng/kg Trung bình công bố 98.400 đồng/kg Tăng 1.500 đồng/kg

Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 97.700 – 98.500 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Sau phiên tăng mạnh ngày trước đó, cà phê trong nước tiếp tục cộng thêm 1.500 đồng/kg, đưa giá cao nhất tiến sát mốc 100.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, đà tăng lần này nhận được sự hỗ trợ khá rõ từ cả Robusta London và Arabica New York.

Robusta London tăng tới 95 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng mạnh tại toàn bộ các kỳ hạn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 85 USD/tấn, tương đương 2,32%, lên mức 3.755 USD/tấn. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 3.760 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, thêm 95 USD/tấn, tương đương 2,61%, đạt 3.739 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.755 USD/tấn +85 USD, +2,32% 3.760 3.645 11/26 3.739 USD/tấn +95 USD, +2,61% 3.745 3.625 01/27 3.716 USD/tấn +88 USD, +2,43% 3.721 3.608 03/27 3.685 USD/tấn +82 USD, +2,28% 3.690 3.584 05/27 3.662 USD/tấn +80 USD, +2,23% 3.668 3.564

Đơn vị giao dịch Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 13.168 lot, tiếp đến là hợp đồng tháng 9/2026 với 6.918 lot.

Việc toàn bộ các kỳ hạn cùng tăng trên 2% cho thấy Robusta tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Arabica New York bật tăng hơn 5%

Arabica New York là điểm nổi bật nhất của thị trường cà phê quốc tế trong phiên cập nhật ngày 19/8.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng tới 18,30 US cent/lb, tương đương 5,30%, lên 363,40 US cent/lb. Trong phiên, giá cao nhất đạt 364,25 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 14,55 US cent/lb, tương đương 4,58%, lên 332,45 US cent/lb.

Các hợp đồng xa hơn cũng tăng mạnh từ 3,38% đến 3,79%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 363,40 US cent/lb +18,30, +5,30% 364,25 344,90 12/26 332,45 US cent/lb +14,55, +4,58% 333,25 315,05 03/27 317,80 US cent/lb +11,60, +3,79% 318,50 303,20 05/27 312,30 US cent/lb +10,55, +3,50% 312,80 298,70 07/27 309,25 US cent/lb +10,10, +3,38% 309,55 296,90

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Khối lượng giao dịch cao nhất thuộc về kỳ hạn tháng 12/2026 với 24.592 lot.

Việc Arabica tăng tới hơn 5% ở kỳ hạn gần, đồng thời Robusta tăng trên 2%, tạo ra một phiên giao dịch tích cực trên cả hai thị trường cà phê lớn.

Giá hồ tiêu hôm nay 19/8/2026 tiếp tục đi ngang

Trong khi cà phê tăng mạnh, giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất là 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 136.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 19/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.000 đồng/kg Không đổi

Giá hồ tiêu tiếp tục dao động trong khoảng 136.000 – 139.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Việc thị trường kéo dài trạng thái đi ngang cho thấy cung và cầu hiện chưa tạo ra một lực đẩy đủ mạnh để hình thành xu hướng mới.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục không thay đổi theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED đứng ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 202.855 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 197.173 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.855 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.332 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.173 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá tại từng thời điểm.

Giá cà phê áp sát 100.000 đồng/kg, hồ tiêu vẫn chờ tín hiệu mới

Điểm đáng chú ý nhất trong ngày 19/8 là sự đồng thuận của thị trường cà phê. Giá trong nước tăng 1.500 đồng/kg, Robusta London tăng trên 2%, còn Arabica New York thậm chí bật hơn 5% ở kỳ hạn tháng 9/2026.

Mức cao nhất của cà phê trong nước hiện đạt 98.500 đồng/kg, chỉ còn cách ngưỡng 100.000 đồng/kg khoảng 1.500 đồng.

Nếu đà tăng trên hai sàn quốc tế được duy trì, thị trường nội địa sẽ có thêm yếu tố hỗ trợ. Tuy nhiên, biến động mạnh qua các phiên gần đây cũng cho thấy giá cà phê vẫn có thể thay đổi nhanh.

Ở mặt hàng hồ tiêu, trạng thái ổn định tiếp tục kéo dài. Giá cao nhất duy trì 139.000 đồng/kg, trong khi các khu vực thấp nhất vẫn ở 136.000 đồng/kg.

Trong những phiên tới, diễn biến Robusta London và Arabica New York sẽ tiếp tục là tâm điểm đối với cà phê. Với hồ tiêu, nhu cầu xuất khẩu, sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng được đưa ra thị trường là những yếu tố cần theo dõi.