Hôm nay 20/8: Giá cà phê giảm, giá tiêu đi ngang

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 20/8/2026 giảm 500 – 600 đồng/kg, mức cao nhất còn 98.000 đồng/kg; hồ tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê ngày 20/8 quay đầu điều chỉnh sau phiên tăng mạnh trước đó. Giá thu mua trong nước giảm 500 – 600 đồng/kg, đưa mức trung bình được công bố xuống 97.800 đồng/kg.

Hình minh họa (AI).

Cùng chiều với thị trường nội địa, cả hai sàn cà phê quốc tế đều giảm. Robusta London mất từ 0,29% đến 0,99%, trong khi Arabica New York giảm từ 0,57% đến 1,28%.

Trái lại, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang, chưa xuất hiện biến động mới tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/8/2026 giảm 500 – 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt đi xuống sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất với 98.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 600 đồng/kg, xuống 97.700 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, còn 97.200 đồng/kg và là mức thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 97.700 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Lâm Đồng 97.200 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Gia Lai 97.700 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 98.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Trung bình công bố 97.800 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg

Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 97.200 – 98.000 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Sau khi tăng mạnh trong những phiên trước, giá cà phê đã xuất hiện nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, mức cao nhất vẫn duy trì ở ngưỡng 98.000 đồng/kg, chưa rời quá xa mốc 100.000 đồng/kg.

Robusta London quay đầu giảm

Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 20/8 giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 37 USD/tấn, tương đương 0,99%, xuống mức 3.718 USD/tấn. Trong phiên, giá dao động từ 3.689 – 3.771 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 11 USD/tấn, còn 3.728 USD/tấn. Các hợp đồng giao năm 2027 mất từ 13 – 14 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.718 USD/tấn -37 USD, -0,99% 3.771 3.689 11/26 3.728 USD/tấn -11 USD, -0,29% 3.766 3.672 01/27 3.703 USD/tấn -13 USD, -0,35% 3.739 3.656 03/27 3.672 USD/tấn -13 USD, -0,35% 3.700 3.629 05/27 3.648 USD/tấn -14 USD, -0,38% 3.673 3.608

Đơn vị niêm yết Robusta là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở hợp đồng tháng 11/2026 với 13.574 lot, tiếp đến là kỳ hạn tháng 9/2026 với 6.154 lot.

Sau phiên tăng mạnh trước đó, mức giảm dưới 1% cho thấy Robusta bước vào nhịp điều chỉnh, nhưng chưa xóa hết thành quả tăng của phiên liền trước.

Arabica New York đồng loạt giảm

Arabica New York cũng điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,90 US cent/lb, tương đương 1,07%, xuống còn 359,50 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm mạnh nhất theo tỷ lệ, mất 4,25 US cent/lb, tương đương 1,28%, còn 328,20 US cent/lb.

Các kỳ hạn giao năm 2027 giảm từ 0,57% đến 0,98%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 359,50 US cent/lb -3,90, -1,07% 369,20 355,00 12/26 328,20 US cent/lb -4,25, -1,28% 337,15 323,20 03/27 314,70 US cent/lb -3,10, -0,98% 322,30 309,60 05/27 310,25 US cent/lb -2,05, -0,66% 317,00 305,30 07/27 307,50 US cent/lb -1,75, -0,57% 313,60 302,70

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg và mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Khối lượng giao dịch kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 22.257 lot, cao nhất trong bảng thống kê.

Việc Robusta và Arabica cùng giảm cho thấy thị trường cà phê quốc tế đang có nhịp điều chỉnh đồng thuận sau phiên tăng mạnh ngày trước đó.

Giá hồ tiêu hôm nay 20/8/2026 tiếp tục đi ngang

Khác với cà phê, giá hồ tiêu trong nước hôm nay chưa ghi nhận biến động mới.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 136.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 20/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.000 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá tiêu hiện dao động từ 136.000 – 139.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.

Việc giá tiêu tiếp tục đi ngang qua nhiều phiên cho thấy thị trường vẫn đang chờ thêm động lực từ sức mua, hoạt động xuất khẩu cũng như lượng hàng được đưa ra bán.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục ổn định theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED duy trì mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 202.605 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở 69.400 rupee/tạ, tương đương 196.930 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.605 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.092 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 196.930 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê điều chỉnh sau chuỗi tăng, hồ tiêu tiếp tục ổn định

Điểm đáng chú ý trong ngày 20/8 là sự đảo chiều khá đồng thuận của thị trường cà phê.

Giá trong nước giảm 500 – 600 đồng/kg, trong khi Robusta London và Arabica New York cũng đồng loạt đi xuống. Dù vậy, mức giá cà phê cao nhất trong nước vẫn đạt 98.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thị trường chưa giảm quá sâu.

Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 mất gần 1%, còn Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,28%. Đây có thể được xem là nhịp điều chỉnh sau phiên tăng mạnh trước đó.

Hồ tiêu tiếp tục ổn định trong vùng 136.000 – 139.000 đồng/kg. Thị trường chưa hình thành xu hướng mới rõ rệt sau nhiều phiên gần như đi ngang.

Trong những phiên tiếp theo, khả năng giữ vùng giá hiện tại của Robusta và Arabica sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với cà phê nội địa. Với hồ tiêu, nhu cầu xuất khẩu và sức mua của doanh nghiệp tiếp tục là những biến số quan trọng.