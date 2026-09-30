Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 30/9: Cả hai mặt hàng đều ổn định giá

(GLO)- Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 30/9/2026 đồng loạt đi ngang; cà phê giữ trung bình 93.900 đồng/kg, hồ tiêu cao nhất tiếp tục ở mức 140.500 đồng/kg.

Sau phiên tăng ngày 29/9, thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước bước sang trạng thái ổn định. Giá cà phê duy trì trong khoảng 93.200 – 94.000 đồng/kg, trong khi hồ tiêu đứng ở vùng 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Trên thị trường thế giới, các mức tham chiếu gần nhất của Robusta London và Arabica New York cũng chưa ghi nhận biến động mới.

Giá cà phê hôm nay 30/9 giữ trung bình 93.900 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày 29/9.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ở mức thấp nhất 93.200 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 29/9 Đắk Lắk 93.800 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 93.200 đồng/kg Không đổi Gia Lai 93.800 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 93.900 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hiện chênh lệch 800 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất. Sau khi tăng 200 đồng/kg trong phiên trước, thị trường tạm thời chững lại.

Robusta London giữ mức tham chiếu gần nhất

Giá Robusta London chưa có biến động mới so với phiên cập nhật trước đó.

Kỳ hạn Giá tham chiếu 11/26 3.412 USD/tấn 01/27 3.387 USD/tấn 03/27 3.366 USD/tấn 05/27 3.352 USD/tấn 07/27 3.341 USD/tấn

Ở phiên trước, các kỳ hạn Robusta tăng từ 1,18% đến 1,36%. Sang ngày 30/9, các mức này tiếp tục được dùng làm tham chiếu.

Arabica New York chưa có biến động mới

Arabica New York cũng giữ các mức giá gần nhất sau phiên tăng mạnh.

Kỳ hạn Giá tham chiếu 12/26 288,75 US cent/lb 03/27 280,90 US cent/lb 05/27 278,30 US cent/lb 07/27 276,50 US cent/lb 09/27 274,30 US cent/lb

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Trước đó, Arabica tăng từ 3,12% đến 3,64%, tạo lực hỗ trợ tích cực cho thị trường cà phê.

Giá hồ tiêu hôm nay 30/9 giữ vùng 136.500 – 140.500 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với ngày trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức cao nhất 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch tại 136.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 30/9/2026

Khu vực Giá thu mua So với ngày 29/9 Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.800 đồng/kg Không đổi

Sau phiên tăng đồng loạt 500 đồng/kg ngày 29/9, hồ tiêu đang giữ được mặt bằng mới. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Giá tiêu tại Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 200.427 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 192.006 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 194.813 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Thị trường tạm chững sau phiên tăng

Ngày 30/9, cả cà phê và hồ tiêu đều giữ nguyên giá sau phiên tăng trước đó. Cà phê duy trì mức trung bình 93.900 đồng/kg, còn hồ tiêu giữ vùng 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Việc giá đi ngang sau nhịp tăng cho thấy thị trường đang tạm thời cân bằng trước khi xuất hiện tín hiệu mới từ nhu cầu mua hàng và diễn biến trên các sàn quốc tế.