Chiều 20-8, xăng E10 RON 95 tăng 550 đồng/lít

(GLO)- Theo điều hành của Liên bộ Công thương-Tài chính, giá xăng dầu tiếp tục tăng 550-600 đồng/lít từ chiều 20-8.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng 600 đồng/lít với xăng E5 RON 92, hiện có giá 21.830 đồng/lít và tăng 550 đồng/lít với xăng E10 RON 95, giá bán là 22.660 đồng/lít.

Chiều 20-8, xăng tăng E10 RON 95 tăng 550 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Trong khi đó, dầu diesel tăng thêm 1.310 đồng/lít, hiện ở mức 28.540 đồng/lít, dầu mazut được điều chỉnh tăng tiếp 930 đồng/lít, đẩy giá lên mức 17.680 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết: Thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ.

Căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi UAE tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran cũng ảnh hưởng tới giá nhiên liệu.

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng so với kỳ trước. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 4,4% lên 116,6 USD, dầu diesel thêm 6,1% lên 160,3 USD. Mazut tăng 6,4%, ở mức 593,6 USD một tấn.