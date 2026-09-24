Xăng E10 RON 95-III tăng 1.450 đồng/lít, chạm mốc 27.000 đồng/lít

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 24-9, giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng 280-1.450 đồng mỗi lít, theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Theo quyết định điều hành của liên Bộ, xăng E10 RON 95-III tăng 1.450 đồng/lít, lên mức 27.080 đồng/lít.

Xăng E5 RON 92 cũng tăng 1.260 đồng/lít, lên 26.390 đồng/lít.

Các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng 280-1.450 đồng mỗi lít từ chiều 24-9. Ảnh: Phương Vi

Dầu diesel cũng tăng 550 đồng/lít, lên 30.490 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng, lên 19.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý không trích lập và không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu trong nước biến động mạnh từ cuối tháng 2, sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tác động đến thị trường năng lượng. Từ ngày 10-3, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng trở lại sau một thời gian dài không chi, nhằm hạn chế mức tăng của giá bán lẻ trong nước.

Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 6, số dư Quỹ bình ổn tại các doanh nghiệp còn hơn 196 tỷ đồng, chỉ tương đương khoảng 3,5% so với đầu năm.

Sau đợt biến động mạnh của giá dầu trong tháng 3, Chính phủ thiết lập cơ chế tạm ứng ngân sách nhằm bổ sung nguồn lực cho Quỹ bình ổn. Trong quý II, ngân sách đã tạm ứng hơn 700 tỷ đồng; đồng thời, việc trích lập quỹ được thực hiện trở lại khi giá dầu thế giới hạ nhiệt.

Đến cuối tháng 6, phần quỹ được theo dõi theo cơ chế nguồn tạm ứng ngân sách có số dư gần 1.715 tỷ đồng.