Giá cà phê hôm nay 18/9 giảm tiếp, xuống còn 93.700 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 18/9/2026 giảm 500 – 600 đồng/kg, trung bình còn 93.700 đồng/kg; hồ tiêu đi ngang, cao nhất vẫn ở mức 141.000 đồng/kg.

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Thị trường cà phê ngày 18/9 tiếp tục chịu áp lực giảm khi giá thu mua trong nước đồng loạt đi xuống. Cùng chiều, Robusta London và Arabica New York đều giảm trên diện rộng.

Trong khi đó, hồ tiêu chưa ghi nhận biến động mới so với ngày 17/9, tiếp tục duy trì mặt bằng 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/9 giảm 500 – 600 đồng/kg

Giá cà phê trung bình được công bố ở mức 93.700 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất 93.800 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng xuống 93.600 đồng/kg, cũng giảm 600 đồng/kg.

Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, còn 93.000 đồng/kg và là mức thấp nhất trong các khu vực khảo sát.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.600 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Lâm Đồng 93.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Gia Lai 93.600 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 93.800 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg Trung bình công bố 93.700 đồng/kg Giảm 600 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động từ 93.000 – 93.800 đồng/kg. Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá cà phê trong nước đã lùi sâu hơn khỏi vùng 95.000 đồng/kg.

Robusta London đồng loạt đi xuống

Giá Robusta London giảm tại tất cả kỳ hạn được cập nhật.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 39 USD/tấn, tương đương 1,15%, xuống 3.361 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 cũng giảm 39 USD/tấn, còn 3.391 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.361 USD/tấn -39 USD, -1,15% 11/26 3.391 USD/tấn -39 USD, -1,14% 01/27 3.360 USD/tấn -42 USD, -1,23% 03/27 3.348 USD/tấn -42 USD, -1,24% 05/27 3.343 USD/tấn -41 USD, -1,21%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất với 10.276 lot, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu vào hợp đồng này.

Arabica New York giảm gần 2%

Arabica New York cũng giảm ở toàn bộ các kỳ hạn được thống kê.

Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 5,05 US cent/lb, tương đương 1,79%, xuống 276,50 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại giảm từ 1,61% đến 1,76%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 12/26 276,50 US cent/lb -5,05, -1,79% 03/27 268,55 US cent/lb -4,80, -1,76% 05/27 265,80 US cent/lb -4,50, -1,66% 07/27 264,25 US cent/lb -4,40, -1,64% 09/27 262,65 US cent/lb -4,30, -1,61%

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Việc Robusta và Arabica cùng giảm tiếp tục tạo sức ép lên thị trường cà phê trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 18/9 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với ngày 17/9.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 139.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 18/9/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 139.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 138.300 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Sau nhịp điều chỉnh tại Đắk Lắk trước đó, thị trường đang tạm ổn định.

Cà phê tiếp tục chịu sức ép, hồ tiêu ổn định hơn

Điểm đáng chú ý ngày 18/9 là cà phê tiếp tục giảm cả trong nước lẫn quốc tế. Giá trung bình trong nước xuống còn 93.700 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica đều giảm trên 1%.

Hồ tiêu ổn định hơn khi toàn bộ khu vực khảo sát giữ nguyên giá, mức cao nhất vẫn là 141.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).