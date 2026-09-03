(GLO)- Theo điều hành của Liên bộ Công Thương-Tài chính, từ chiều 3-9, mỗi lít xăng E10 RON 95-III tăng thêm 670 đồng, trong khi đó giá dầu diesel ngược chiều giảm 340 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III tăng 670 đồng, đưa giá bán lên mức 23.270 đồng/lít. Giá E5 RON 92 tăng 720 đồng, ở mức 22.480 đồng/lít.

Mỗi lít xăng E10 RON 95-III tăng gần 700 đồng từ chiều 3-9. Ảnh: Phương Vi

Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel giảm 340 đồng, giá mới là 27.740 đồng/lít, mazut còn 17.640 đồng/kg. Nhà điều hành tiếp tục ngừng chi, đồng thời cho trích lập Quỹ bình ổn dầu diesel và mazut ở mức 200 đồng/lít, kg.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.