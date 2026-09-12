Việt Nam xuất khẩu 323 triệu USD hạt dẻ cười dù gần như không có vùng trồng

(GLO)- 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hạt dẻ cười đạt 323 triệu USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, phần lớn kim ngạch đến từ sản phẩm hạt dẻ cười đã qua chế biến.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hạt dẻ cười của Việt Nam đạt 323 triệu USD, tương đương khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ.

Trong đó, hạt dẻ cười chế biến đạt 275 triệu USD, tăng tới 170% và chiếm hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Phần còn lại, sản phẩm hạt dẻ cười dạng quả đạt gần 48 triệu USD.

Hạt dẻ cười được bán trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Shutterstock

Đáng chú ý là Việt Nam hiện gần như không có vùng trồng hạt dẻ cười thương mại. Trong khi đó, 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt hơn 268 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc không sở hữu vùng nguyên liệu không đồng nghĩa doanh nghiệp Việt không thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Doanh nghiệp có thể tham gia từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu, qua đó tạo thêm giá trị trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.

Với kim ngạch 323 triệu USD trong 7 tháng, hạt dẻ cười hiện dẫn đầu về giá trị xuất khẩu trong nhóm rau quả chế biến, chiếm hơn 20% tổng kim ngạch của nhóm này.

Kết quả trên cho thấy dư địa của hoạt động chế biến nông sản tại Việt Nam không chỉ nằm ở những loại cây trồng có thế mạnh về vùng nguyên liệu trong nước. Với năng lực chế biến và hệ thống thị trường, doanh nghiệp có thể tạo giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.