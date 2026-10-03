Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 3/10: Cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 3/10/2026 giảm đồng loạt 800 đồng/kg, xuống 93.200 – 94.000 đồng/kg; hồ tiêu ổn định, mức cao nhất tiếp tục là 140.500 đồng/kg.

Thị trường nông sản sáng 3/10 ghi nhận sự phân hóa giữa hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Cà phê trong nước quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó, trong khi hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, các bảng giá quốc tế cập nhật sau nửa đêm cho thấy cả Robusta London và Arabica New York đã phục hồi trở lại, tạo thêm yếu tố cần theo dõi đối với giá cà phê trong nước trong những phiên tới.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên sáng 3/10 đồng loạt giảm 800 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 93.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.800 đồng/kg -800 đồng/kg Lâm Đồng 93.200 đồng/kg -800 đồng/kg Gia Lai 93.800 đồng/kg -800 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.000 đồng/kg -800 đồng/kg Bình quân 4 vùng 93.700 đồng/kg -800 đồng/kg

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg trong phiên trước, mức giảm 800 đồng/kg đưa cà phê trở lại vùng giá cuối tháng 9. Tuy nhiên, mức cao nhất vẫn giữ được mốc 94.000 đồng/kg.

Việc Việt Nam bước vào niên vụ mới cũng đang được thị trường chú ý. Nguồn cung vụ mới dự kiến tăng dần trong những tuần tới, song lượng hàng lớn chưa xuất hiện ngay trong đầu tháng 10.

Giá cà phê thế giới phục hồi ở phiên cập nhật mới

Dữ liệu cập nhật sau nửa đêm 3/10 cho thấy Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.469 USD/tấn, tăng 21 USD, tương đương 0,61%. Kỳ hạn tháng 1/2027 lên 3.448 USD/tấn, tăng 45 USD.

Kỳ hạn Robusta Giá khớp Thay đổi 11/26 3.469 USD/tấn +21 USD, +0,61% 01/27 3.448 USD/tấn +45 USD 03/27 3.424 USD/tấn +49 USD 05/27 3.412 USD/tấn +54 USD 07/27 3.399 USD/tấn +55 USD

Arabica New York cũng hồi phục. Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 282,55 US cent/lb, tăng 2,95 US cent/lb, tương đương 1,06%. Hợp đồng tháng 5/2027 tăng lên 279,85 US cent/lb.

Kỳ hạn Arabica Giá khớp Thay đổi 03/27 282,55 US cent/lb +2,95, +1,06% 05/27 279,85 US cent/lb +3,45, +1,25% 07/27 277,85 US cent/lb +3,50, +1,28% 09/27 275,60 US cent/lb +3,25, +1,19% 12/27 273,15 US cent/lb +2,90, +1,07%

Diễn biến trên cho thấy giá cà phê thế giới đã cải thiện sau nhịp giảm trước đó. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn có thể chịu tác động đồng thời từ nguồn cung vụ mới, hoạt động bán hàng của nông dân và nhu cầu mua của doanh nghiệp.

Giá hồ tiêu hôm nay 3/10 tiếp tục đi ngang

Trái với cà phê, giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận thay đổi mới.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mức 138.500 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch tại 136.500 đồng/kg. Mặt bằng chung hiện dao động 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.800 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau nhịp tăng cuối tháng 9, hồ tiêu đang duy trì trạng thái ổn định trong những phiên đầu tháng 10.

Một điểm đáng chú ý trên thị trường xuất khẩu là Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Đức, chiếm khoảng 61% lượng hồ tiêu nước này nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2026.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Theo dữ liệu bạn cung cấp, giá các loại tiêu tại Ấn Độ chưa thay đổi theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 199.742 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 191.349 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 194.147 đồng/kg

Giá quy đổi sang đồng Việt Nam có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê giảm trong nước nhưng thế giới có tín hiệu phục hồi

Điểm đáng chú ý ngày 3/10 là giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg, trái chiều với phiên cập nhật mới nhất trên hai sàn quốc tế.

Robusta và Arabica cùng phục hồi có thể tạo thêm lực hỗ trợ, nhưng thị trường trong nước vẫn cần theo dõi lượng cà phê vụ mới đưa ra bán. Trong khi đó, hồ tiêu ổn định hơn khi toàn bộ khu vực khảo sát giữ nguyên giá.