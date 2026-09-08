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Mua hàng nước ngoài giá trị nhỏ có thể được xác thực qua VNeID thế nào?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Hải quan, Bộ Công Thương; Chinhphu.vn)

(GLO)- Ngành Hải quan đang chuẩn bị thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa có giá trị nhỏ thông qua kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có VNeID.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 của Cục Hải quan, ngày 7-9-2026.

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Thí điểm xác thực khai hải quan qua VNeID cho hàng hóa nhỏ. Ảnh: HQ/Vietnam+

Theo phương án đang được nghiên cứu, khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa giá trị nhỏ, thông tin của người khai sẽ được xác thực thông qua kết nối giữa hệ thống của cơ quan Hải quan với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cách làm này nhằm xác định, xác thực chính xác người thực hiện thủ tục dựa trên dữ liệu dân cư, qua đó giảm các bước xác minh thủ công.

Việc xác thực qua dữ liệu số cũng nằm trong định hướng tái cấu trúc thủ tục hải quan dựa trên dữ liệu, góp phần cải cách, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Được biết, từ ngày 18-2-2025, chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã được thay đổi theo Quyết định 01/2025/QĐ-TTg. Do đó, việc số hóa khâu xác thực người khai được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc quản lý hàng hóa, dữ liệu và nghĩa vụ liên quan hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh.

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