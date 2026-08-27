Giá xăng, dầu cùng giảm nhẹ từ chiều 27-8

(GLO)- Chiều 27-8, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu theo định kỳ. Giá xăng giảm nhẹ, riêng dầu diesel giảm 460 đồng/lít.

Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 60 đồng, xuống còn 22.600 đồng/lít. Giá E5 RON 92 giảm 70 đồng, hiện bán ra với mức 21.760 đồng/lít.

Chiều 27-8, giá xăng dầu cùng giảm. Ảnh: P.V

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel giảm 460 đồng, có giá mới 28.080 đồng/lít. Riêng mazut tăng 460 đồng, hiện có giá 18.140 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ tiếp tục ngừng chi, đồng thời cho trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu ở mức 200 đồng một lít với diesel.

Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.