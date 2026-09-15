Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Truy tìm 2 đối tượng trong vụ “bay lắc” ở ALVA Villa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở ALVA Villa (phường Diên Hồng).

Theo đó, 2 đối tượng bị truy tìm là Trần Quốc Bảo (SN 1999, trú tại tổ 2, phường Pleiku) và Phạm Thế Kiên (SN 2005, trú tại làng Ka, xã Bờ Ngoong).

truy-tim-2-doi-tuong-trong-vu-bay-lac-o-alva-villia.jpg
Đối tượng Bảo (trái) và Kiên hiện không có mặt tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra xác định: Ngày 6-7-2026, lực lượng Công an đã ập vào kiểm tra ALVA Villa ở hẻm 206 Lê Thánh Tôn (phường Diên Hồng) và phát hiện 1 nhóm nam, nữ thuê căn hộ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận: Bảo và Kiên có liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nói trên.

Tuy nhiên, 2 đối tượng đã bỏ trốn, không rõ ở đâu và không liên lạc được. Do đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị Công an các xã, phường và đơn vị liên quan truy tìm.

Khi tìm thấy đối tượng thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (267A Trần Phú, phường Diên Hồng) gặp Điều tra viên Triệu Đỗ Trường Sơn (số điện thoại: 0938.240.135).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) và gia đình trân trọng cảm ơn:

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi chuyển địa điểm hoạt động mới, Trạm Y tế phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vướng điều kiện về nước thải y tế và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên chưa được cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngành chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được cấp giấy phép.

Tin buồn

Tin buồn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông thăm hỏi sức khỏe 3 thuyền viên gặp nạn trên biển khi làm việc trên tàu cá QNa 90859-TS.

Ba ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 5-9, ông Đặng Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trương Văn Thể (SN 1977, trú tổ dân phố Lâm Trúc) tử vong do tai nạn lao động trên biển.

Hai thanh niên khiêng xe máy vượt rào chắn tại cầu Diêm Vân (xã Tuy Phước).

Kiến nghị khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn giao thông trên đường Cát Tiến - Diêm Vân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Ngô Mây, Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục các bất cập, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công.

null