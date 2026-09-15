Truy tìm 2 đối tượng trong vụ “bay lắc” ở ALVA Villa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở ALVA Villa (phường Diên Hồng).

Theo đó, 2 đối tượng bị truy tìm là Trần Quốc Bảo (SN 1999, trú tại tổ 2, phường Pleiku) và Phạm Thế Kiên (SN 2005, trú tại làng Ka, xã Bờ Ngoong).

Đối tượng Bảo (trái) và Kiên hiện không có mặt tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra xác định: Ngày 6-7-2026, lực lượng Công an đã ập vào kiểm tra ALVA Villa ở hẻm 206 Lê Thánh Tôn (phường Diên Hồng) và phát hiện 1 nhóm nam, nữ thuê căn hộ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận: Bảo và Kiên có liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nói trên.

Tuy nhiên, 2 đối tượng đã bỏ trốn, không rõ ở đâu và không liên lạc được. Do đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị Công an các xã, phường và đơn vị liên quan truy tìm.

Khi tìm thấy đối tượng thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (267A Trần Phú, phường Diên Hồng) gặp Điều tra viên Triệu Đỗ Trường Sơn (số điện thoại: 0938.240.135).