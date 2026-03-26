Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tổ chức “bay lắc” tại nhà riêng

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt xóa một tụ điểm ma túy tổ chức “bay lắc” tại nhà riêng, đồng thời tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trịnh Minh Thái (SN 1991), Nguyễn Đức Huy (SN 2003), Nguyễn Huy Tú (SN 2002, cùng trú tại xã Hoài Ân) và Phan Châu Hậu (SN 2001, trú xã Vạn Đức).

Các đối tượng (từ trái sang) Thái, Huy﻿, Tú, Hậu tại cơ quan Công an.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình và xác lập phương án đấu tranh, sáng 23-3, Công an xã Hoài Ân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) bất ngờ kiểm tra nhà bà Huỳnh Thị T. (SN 1971, trú thôn Khoa Trường, xã Hoài Ân). Tại phòng ngủ phía sau nhà, lực lượng chức năng bắt quả tang 8 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, ngoài 4 đối tượng nêu trên còn có 4 đối tượng nữ đều dưới 18 tuổi tham gia.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một đĩa sứ chứa chất bột trắng, các ống hút tự chế từ tiền polymer, loa cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Trong quá trình làm việc, đối tượng Trịnh Minh Thái đã tự nguyện giao nộp thêm 6 gói nilon chứa ma túy và 11 nỏ thủy tinh được cất giấu trong nhà.

Các gói nilon chứa ma túy được thu giữ tại hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Tối 22-3, Thái rủ Hậu, Huy và Tú tụ tập sử dụng ma túy. Đến rạng sáng 23-3, nhóm này tiếp tục lôi kéo thêm 4 thiếu nữ đến tham gia.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

