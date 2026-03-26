Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng ma túy trong phòng ngủ

(GLO)- Sáng 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng đều trú tại xã Ia Krái để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Rơ Lan Nghiệp (SN 2004, trú tại làng Bi De), Rơ Châm Thuyết (SN 2007, trú tại làng Bi Ia Yom) và Siu Súc (SN 2008, trú tại làng Bi De).

Các đối tượng bị bắt giữ khi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ. Ảnh: ĐVCC

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Krái phát hiện các đối tượng trên có sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào hồ sơ quản lý đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Khoảng 7 giờ ngày 25-3, Công an xã Ia Krái phát hiện 3 đối tượng trên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Siu Súc. Tổ công tác đã thu giữ các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá rơi vãi do các đối tượng ném trên nền nhà, 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng tương tự, cùng các dụng cụ sử dụng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đã được Công an xã Ia Krái bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.