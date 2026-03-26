Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng ma túy trong phòng ngủ

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng đều trú tại xã Ia Krái để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Rơ Lan Nghiệp (SN 2004, trú tại làng Bi De), Rơ Châm Thuyết (SN 2007, trú tại làng Bi Ia Yom) và Siu Súc (SN 2008, trú tại làng Bi De).

Các đối tượng bị bắt giữ khi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ. Ảnh: ĐVCC

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Krái phát hiện các đối tượng trên có sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào hồ sơ quản lý đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Khoảng 7 giờ ngày 25-3, Công an xã Ia Krái phát hiện 3 đối tượng trên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Siu Súc. Tổ công tác đã thu giữ các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá rơi vãi do các đối tượng ném trên nền nhà, 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng tương tự, cùng các dụng cụ sử dụng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đã được Công an xã Ia Krái bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

