Gia Lai: Bắt nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ súng và đạn

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 25-3, Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại làng Klăh 1, thu giữ 3 khẩu súng và 10 viên đạn.

Sáng cùng ngày, Công an xã Ia Hrung phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) kiểm tra căn nhà của đối tượng Rah Lan Thuin (SN 2003, trú tại làng Klăh 1).

Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy đá. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng: Thuin, Trần Thanh Hiếu (SN 1999, trú tại xã Chư Păh), Nguyễn Đức Hiền (SN 2001, trú tại phường An Phú), Rơ Com Nơ (SN 2002, trú tại xã Ia Hrung) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ nhiều gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Đặc biệt, qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 2 khẩu súng dạng Rulo và 1 khẩu súng dạng bút cùng 10 viên đạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ các đối tượng để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

