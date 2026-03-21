Bắt giữ 4 đối tượng mua bán ma túy tại Chư Sê

(GLO)- Công an xã Chư Sê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

4 đối tượng bị bắt gồm: Lê Anh Minh (SN 2005, trú thôn Nhơn Phú, xã Chư Sê), Nguyễn Hoài Đức (SN 2004, trú thôn Hương Phú, xã Chư Sê), Rơ Lan Thuật (SN 2005) và Rah Lan Diệp (SN 2008, cùng trú làng Yon Tok, xã Chư Sê).

Đức (trái) và Minh bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19-3, lực lượng Công an đã ập vào kiểm tra nhà của Minh và phát hiện 6 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận số ma túy trên do mình mua về sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Minh cùng Đức và N. (SN 2008, trú xã Chư Sê) tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của Minh.

4 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Đến khoảng 18 giờ, Thuật liên hệ với Minh để mua ma túy. Minh đưa gói ma túy cho Đức cầm đến bán cho Thuật với giá 2,2 triệu đồng, Đức được trả công 200 nghìn đồng. Thuật đã cùng với Diệp chia nhỏ số ma túy trên để bán lại cho 2 thanh niên khác.

Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.