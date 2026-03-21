Bắt giữ 4 đối tượng mua bán ma túy tại Chư Sê

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Công an xã Chư Sê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

4 đối tượng bị bắt gồm: Lê Anh Minh (SN 2005, trú thôn Nhơn Phú, xã Chư Sê), Nguyễn Hoài Đức (SN 2004, trú thôn Hương Phú, xã Chư Sê), Rơ Lan Thuật (SN 2005) và Rah Lan Diệp (SN 2008, cùng trú làng Yon Tok, xã Chư Sê).

Đức (trái) và Minh bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19-3, lực lượng Công an đã ập vào kiểm tra nhà của Minh và phát hiện 6 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận số ma túy trên do mình mua về sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Minh cùng Đức và N. (SN 2008, trú xã Chư Sê) tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của Minh.

4 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Đến khoảng 18 giờ, Thuật liên hệ với Minh để mua ma túy. Minh đưa gói ma túy cho Đức cầm đến bán cho Thuật với giá 2,2 triệu đồng, Đức được trả công 200 nghìn đồng. Thuật đã cùng với Diệp chia nhỏ số ma túy trên để bán lại cho 2 thanh niên khác.

Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

