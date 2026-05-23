Xử lý tài xế xe khách Đệ Nhất sau vụ va chạm khiến học sinh ngã ra đường

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai vừa xử phạt tài xế nhà xe Đệ Nhất (xã Tuy Phước Đông) sau vụ va chạm khiến một học sinh ngã ra đường trên tuyến ĐT 640 nhưng không dừng lại hỗ trợ nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 21-5, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh xe khách giường nằm của nhà xe Đệ Nhất khi lưu thông trên tuyến ĐT 640 (đoạn qua xã Tuy Phước Đông) đã xảy ra va chạm với xe đạp điện, khiến một học sinh ngã ra đường. Điều gây bức xúc là sau va chạm, xe khách không dừng lại hỗ trợ mà tiếp tục di chuyển.

Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản, xử lý vi phạm tài xế xe khách Đệ Nhất. Ảnh: ĐVCC

Theo nội dung clip, khoảng 17 giờ 17 phút ngày 20-5, xe khách mang biển kiểm soát 77B-014.25 (logo Đệ Nhất) lưu thông trên tuyến ĐT 640 qua địa bàn xã Tuy Phước Đông. Thời điểm này là lúc tan trường, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, trong đó có nhiều học sinh, trong khi tuyến ĐT 640 khá hẹp.

Khi xe khách 77B-014.25 vượt một số xe cùng chiều phía trước thì một xe đạp điện của học sinh va chạm vào phần đuôi xe khách khiến xe đạp điện rơi xuống mương nước, còn em học sinh ngã ra đường. Lúc này, phía sau có một số phương tiện di chuyển tới nhưng đã xử lý tình huống kịp thời nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Học sinh trong vụ va chạm là em Võ Lê Tiến P. (học lớp 6 tại một trường trên địa bàn xã Tuy Phước Đông). Sau vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa xe đạp lên khỏi mương nước và sơ cứu vết thương cho em. Gia đình sau đó đưa em P. đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ xác định em chỉ bị chấn thương phần mềm và hiện đang dùng thuốc điều trị.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) xác định tài xế điều khiển xe khách trong vụ việc là Dương Thanh T. (SN 1980, trú thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến).

Clip vụ việc do camera hành trình ghi lại. Clip: Người dân cung cấp

Tại buổi làm việc mới đây, tài xế này thừa nhận chiều 20-5 đã điều khiển xe khách Đệ Nhất mang biển kiểm soát 77B-014.25 lưu thông hướng từ tuyến ĐT 640 ra quốc lộ 1 để đi vào phía Nam. Quá trình điều khiển phương tiện đã vượt không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm khiến một học sinh ngã ra đường.

Với hành vi trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với tài xế về lỗi vượt xe không đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, tài xế T. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.