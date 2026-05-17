Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Đua tốc độ, đánh đổi an toàn

Giờ tan học, trên một số tuyến đường xã Kdang, không khó để bắt gặp những chiếc xe điện với nhiều kiểu dáng khác nhau của học sinh lạng lách, lao vun vút trên đường.

gio-tan-hoc-truoc-cong-truong-thcs-tran-phu-xa-kdang-co-rat-dong-xe-dien-cua-cac-em-hoc-sinh-tua-ra-quoc-lo-19.jpg
Giờ tan học, trước cổng Trường THCS Trần Phú (xã Kdang) có rất đông xe điện của các em học sinh tủa ra quốc lộ 19. Ảnh: Minh Phương

Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ ngoài bắt mắt ấy là những chiếc xe đã bị can thiệp về kỹ thuật để chạy nhanh hơn thiết kế ban đầu. Một số học sinh xem đây là cách để thể hiện cá tính. Tình trạng học sinh THCS tự ý “độ, chế” xe điện đang âm thầm lan rộng, kéo theo hàng loạt hệ lụy đáng lo ngại.

Em T.X.D. (lớp 8A, Trường THCS Trần Phú) cho biết, chiếc xe điện được gia đình mua cho em chỉ chạy khoảng 25-40 km/giờ. Thấy xe của bạn bè chạy nhanh hơn, em đã thay 6 bình ắc quy công suất lớn thay cho 4 bình nguyên bản, lắp bộ điều khiển công suất cao, thay bánh trước, bánh sau, phanh đĩa, phuộc… Tổng chi phí “độ” xe hơn 11 triệu đồng, trong khi giá trị chiếc xe ban đầu chỉ khoảng 8-9 triệu đồng.

Sau khi nâng cấp, chiếc xe có thể đạt tốc độ gần 100 km/giờ. “Chỉ cần vặn ga là xe tăng tốc rất nhanh, thậm chí có thể bốc đầu” - D. nói.

Tuy vậy, chính em cũng thừa nhận, khi chạy tốc độ cao, phần đầu xe rung lắc mạnh, khó kiểm soát và rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Vì muốn xe chạy nhanh hơn và thể hiện cá tính với bạn bè, em chấp nhận “sống chung” với mối hiểm nguy này.

Đến khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, tuyên truyền, nhắc nhở, D. mới nhận thức được việc tự ý thay đổi kết cấu xe là vi phạm, tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Em cam kết tháo bỏ các thiết bị đã “độ”, khôi phục lại nguyên trạng xe ban đầu.

xe-dien-do-che-cua-em-txd.jpg
Lực lượng Công an xã Kdang kiểm tra xe điện "độ, chế" của em T.X.D., yêu cầu khôi phục nguyên trạng xe ban đầu. Ảnh: Minh Phương

Từ các video hướng dẫn trên mạng xã hội, nhiều học sinh tự mua linh kiện, mang ra các tiệm sửa xe để thuê lắp đặt. Một chiếc xe điện vốn chỉ được thiết kế chạy tối đa 40-50 km/giờ, sau khi “độ” có thể đạt 90-100 km/giờ.

Khi tốc độ vượt xa thiết kế ban đầu, hệ thống phanh, khung sườn, giảm xóc không còn bảo đảm an toàn. Nguy hiểm hơn, việc thay pin, bộ điều khiển công suất lớn còn làm tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những chiếc xe bị thay đổi kết cấu, mà ở chỗ không ít phụ huynh biết con em tự ý “độ, chế” nhưng vẫn để mặc, thậm chí hỗ trợ chi phí.

Trong khi đó, ở lứa tuổi THCS, kỹ năng xử lý tình huống giao thông của các em còn hạn chế. Nhiều em khi ra đường thiếu quan sát, chuyển hướng đột ngột, từ trong hẻm lao ra đường lớn. Đặc biệt, xe điện gần như không phát ra tiếng động cơ nên càng dễ gây bất ngờ cho người tham gia giao thông.

Siết quản lý từ trường học đến cơ sở sửa chữa

Tại bãi tạm giữ phương tiện của Công an xã Kdang, nhiều chiếc xe điện bị thay gần như toàn bộ kết cấu. Có xe lắp pin dung lượng lớn, bộ điều khiển công suất cao, có xe thay phanh đĩa, giảm xóc, bánh xe mới...

nhieu-xe-dien-do-che-cua-hoc-sinh-bi-cong-an-xa-kdang-tam-giu-cho-xu-ly.jpg
Nhiều xe điện "độ, chế" của học sinh trên địa bàn bị lực lượng Công an xã Kdang tạm giữ, chờ xử lý. Ảnh: Minh Phương

Nhìn bề ngoài, không ít chiếc chẳng khác gì những chiếc xe máy chạy bằng xăng. Có chiếc xe điện trị giá chỉ khoảng 8-10 triệu đồng nhưng sau khi “độ” số tiền nâng cấp đã vượt 10 triệu đồng, thậm chí có trường hợp lên hơn 20 triệu đồng. Đổi lại là tốc độ có thể đạt tới 100 km/giờ - mức vượt xa khả năng kiểm soát của học sinh.

Theo anh Lê Minh Sang - chủ cơ sở sửa chữa xe điện Minh Sang (thôn Cây Điệp, xã Kdang), nhu cầu nâng cấp tốc độ xe điện của học sinh thời gian gần đây có xu hướng gia tăng. Phổ biến nhất là thay hệ thống pin và bộ điều khiển tốc độ.

“Các em còn nhỏ, khả năng kiểm soát phương tiện chưa tốt. Khi xe chạy nhanh hơn thiết kế ban đầu thì rất dễ xảy ra tai nạn. Nhiều em mang linh kiện đến nhờ lắp ráp nhưng tôi đều từ chối, không nhận độ chế cho học sinh” - anh Sang cho biết.

cong-an-xa-kdang-kiem-tra-co-so-sua-chua-xe-dap-dien-minh-sang-yeu-cau-viet-cam-ket-khong-do-che-xe-dien-cho-hoc-sinh.jpg
Công an xã Kdang kiểm tra cơ sở sửa chữa xe điện Minh Sang (thôn Cây Điệp), yêu cầu viết cam kết không "độ, chế" xe điện cho học sinh. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi về vấn đề này, Thượng úy Lê Hồng Vinh - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Kdang - cho biết: Qua phản ánh của người dân và lực lượng an ninh cơ sở, Công an xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; đồng thời phối hợp với các trường học kiểm tra phương tiện của học sinh.

Lực lượng chức năng còn triển khai các biện pháp nghiệp vụ như hóa trang, mật phục, sử dụng camera ghi nhận hình ảnh vi phạm. Từ 15-4 đến nay, qua kiểm tra, Công an xã đã phát hiện 15 trường hợp học sinh điều khiển xe điện “độ, chế”.

Bên cạnh việc xử lý, lực lượng chức năng cũng yêu cầu học sinh khẩn trương tháo bỏ các phụ tùng đã thay đổi, khôi phục đúng tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất; đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý, giáo dục con em, không để tái phạm.

tang-cuong-kiem-tra-xe-dien-tai-cac-co-so-truong-hoc.jpg
Công an xã Kdang tăng cường kiểm tra xe điện "độ, chế" tại các trường học để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp học sinh tiếp tục vi phạm. Ảnh: Minh Phương

Thực tế cho thấy, việc Công an xã Kdang kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp học sinh sử dụng xe điện “độ, chế” là tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để, công tác kiểm tra, giám sát cần được duy trì thường xuyên, liên tục; đồng thời siết chặt việc mua bán linh kiện, quản lý hoạt động sửa chữa xe điện.

Bởi khi bị “độ chế”, xe điện có thể đạt tốc độ vượt quá khả năng kiểm soát, và cái giá phải trả là sự mất an toàn, thậm chí tính mạng của chính các em và những người cùng tham gia giao thông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Có thể bạn quan tâm

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Bóng đá

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

null