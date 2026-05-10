Học sinh Trường THPT Pleiku khám phá "Khoa học bước ra khỏi sách vở"

(GLO)- Sáng 9-5, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp cùng Trường THPT Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội STEM 2026 với chủ đề “Khoa học bước ra khỏi sách vở”, thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên tham gia.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Phương Mai nhấn mạnh: Giáo dục STEM không chỉ là học kỹ thuật hay khoa học, mà là phương pháp giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn, biết vận dụng điều đã học để giải quyết vấn đề. Muốn học sinh yêu khoa học thì phải tạo điều kiện để các em được tiếp cận khoa học.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo mang đến những thí nghiệm thú vị cho các em học sinh. Ảnh: H.H

Theo đó, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: robotics, trí tuệ nhân tạo và lập trình, thực tế ảo VR-AR, thiên văn học, thí nghiệm khoa học, gian hàng STEM và hội thảo về giáo dục STEM.

Tại đây, học sinh được trực tiếp điều khiển robot, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, tìm hiểu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thực hành các thí nghiệm khoa học thú vị.

Các gian hàng STEM thu hút đông đảo học sinh đến trải nghiệm. Ảnh: H.H

Bên cạnh đó, các hoạt động hội thảo, giao lưu cùng chuyên gia, giảng viên đại học và doanh nghiệp công nghệ cũng giúp các em có thêm định hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình "Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương"

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình "Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương" và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

