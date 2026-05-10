Học sinh Trường THPT Pleiku khám phá "Khoa học bước ra khỏi sách vở"

(GLO)- Sáng 9-5, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp cùng Trường THPT Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội STEM 2026 với chủ đề “Khoa học bước ra khỏi sách vở”, thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên tham gia.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Phương Mai nhấn mạnh: Giáo dục STEM không chỉ là học kỹ thuật hay khoa học, mà là phương pháp giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn, biết vận dụng điều đã học để giải quyết vấn đề. Muốn học sinh yêu khoa học thì phải tạo điều kiện để các em được tiếp cận khoa học.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo mang đến những thí nghiệm thú vị cho các em học sinh. Ảnh: H.H

Theo đó, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: robotics, trí tuệ nhân tạo và lập trình, thực tế ảo VR-AR, thiên văn học, thí nghiệm khoa học, gian hàng STEM và hội thảo về giáo dục STEM.

Tại đây, học sinh được trực tiếp điều khiển robot, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, tìm hiểu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thực hành các thí nghiệm khoa học thú vị.

Các gian hàng STEM thu hút đông đảo học sinh đến trải nghiệm. Ảnh: H.H

Bên cạnh đó, các hoạt động hội thảo, giao lưu cùng chuyên gia, giảng viên đại học và doanh nghiệp công nghệ cũng giúp các em có thêm định hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.