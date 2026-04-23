Hơn 450 học sinh xã Cửu An tham gia Ngày hội STEM

(GLO)- Ngày 21-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Ngày hội “STEM – Sách – Mỹ thuật – Sáng tạo không giới hạn” năm 2026, thu hút hơn 450 học sinh tham gia, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày sản phẩm mỹ thuật, xếp sách nghệ thuật; quyên góp sách, truyện; thi tô màu tranh khổ A2 dành cho học sinh khối 1; thi trang trí tranh từ vật liệu tự nhiên dành cho học sinh khối 2; thi sáng tạo sản phẩm STEM dành cho học sinh khối 3, 4, 5.

Các em học sinh thi trang trí tranh từ các vật liệu tìm được. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh đó, các em còn tham gia đọc và giới thiệu sách, vẽ tranh, tạo hình, trò chơi tập thể cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Điểm nhấn của ngày hội là sự tham gia tích cực của phụ huynh cùng học sinh trong các phần thi, góp phần gắn kết gia đình và nhà trường. Cả 18 lớp đều có sản phẩm dự thi, thể hiện tinh thần sáng tạo và sự chuẩn bị chu đáo.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Ngày hội “STEM – Sách – Mỹ thuật – Sáng tạo không giới hạn” năm 2026. Ảnh: Đồng Lai

Ngày hội là sân chơi bổ ích, thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo trong học sinh; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An và nhà trường trong công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương.