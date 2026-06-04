Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Ngày 4-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các điểm thi: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão (xã An Lão), Trường THPT Hoài Ân (xã Hoài Ân), Trường THPT Trần Quang Diệu (xã Ân Tường), Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) và Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo báo cáo của các điểm thi, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn tất. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, gồm: phòng thi chính thức, phòng chờ, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các trang thiết bị cần thiết khác, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định.

Theo đó, điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão có 401 thí sinh đăng ký dự thi với 17 phòng thi chính thức; điểm thi Trường THPT Trần Quang Diệu có 366 thí sinh dự thi với 17 phòng thi chính thức; điểm thi Trường THPT Hoài Ân có 474 thí sinh dự thi với 21 phòng thi chính thức; điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An có 538 thí sinh dự thi với 26 phòng thi chính thức và điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân có 524 thí sinh dự thi với 23 phòng thi chính thức.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân. Ảnh: Hoàng Vũ

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, địa phương cùng các điểm thi trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhấn mạnh đây là kỳ thi đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để xảy ra bị động, lúng túng trước các tình huống bất ngờ xảy ra.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi đến học sinh, nhất là những quy định về vật dụng cấm mang vào phòng thi, nhằm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) thăm, động viên thí sinh dân tộc thiểu số tham gia kỳ thi. Ảnh: Hoàng Vũ

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương cần nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong chương trình "Tiếp sức mùa thi"; kịp thời hỗ trợ thí sinh, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đối với các địa bàn đặc thù, cần chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ ngay từ cơ sở, bảo đảm không có thí sinh nào gặp khó khăn trong quá trình tham gia kỳ thi.