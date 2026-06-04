Gia Lai tăng cường phòng - chống gian lận công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Ngày 3-6, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 7383/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp phòng - chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Công văn được ban hành trên cơ sở Công văn số 2757/BGDĐT-QLCL ngày 20-5-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tăng cường các giải pháp phòng - chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gia Lai tăng cường các giải pháp phòng - chống gian lận bằng công nghệ cao nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ảnh: Hồ Điểm

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay tiềm ẩn nguy cơ thí sinh lợi dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận, làm lộ, lọt thông tin đề thi, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi. Vì vậy, Bộ yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận theo quy chế thi và quy định của pháp luật.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến để 100% cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi và thí sinh nhận thức rõ đề thi là tài liệu bí mật nhà nước độ “tối mật”.

Việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc công cụ AI để gian lận, làm lộ, lọt, phát tán đề thi có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định của pháp luật. Các điểm thi thực hiện ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi và niêm yết đầy đủ các quy định liên quan.

Cùng với đó, các địa điểm tổ chức thi, phòng thi, phòng chờ, nhà vệ sinh, phòng y tế được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn việc cất giấu điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao và tài liệu phục vụ gian lận.

Đối với các địa bàn, điểm thi, phòng thi có nguy cơ cao, Hội đồng thi có thể sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi. Việc triển khai phải bảo đảm hiệu quả, không gây áp lực tâm lý cho thí sinh.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu bất thường, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.