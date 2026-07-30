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Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho 2.186 sinh viên hệ chính quy

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VŨ HOÀNG
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(GLO)- Ngày 30-7, Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2026 cho 2.186 sinh viên thuộc 12 khoa đào tạo.

Trong đợt này, nhà trường đã công nhận tốt nghiệp cho 74 sinh viên đạt loại xuất sắc, 502 sinh viên đạt loại giỏi và hơn 1.400 sinh viên đạt loại khá.

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Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy. Ảnh: Hoàng Vũ

Đây là nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản ở các ngành như: Sư phạm, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Xã hội nhân văn.

Môi trường học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn giúp các tân cử nhân, kỹ sư không chỉ vững chuyên môn, mà còn thành thạo kỹ năng thực hành, chủ động ứng dụng công nghệ và linh hoạt thích ứng với thị trường lao động.

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