Trường THPT chuyên Hùng Vương làm việc với Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(GLO)- Chiều 6-7, Ban Giám hiệu và giáo viên dạy Toán Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) đã đón tiếp PGS.TS. Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đến thăm và làm việc.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lê Minh Hà đã giới thiệu khái quát về các hoạt động thường niên của Viện. Nổi bật là chương trình "Trường hè Toán học" cùng nhiều hoạt động học thuật dành cho học sinh, giáo viên yêu thích Toán học trên cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi với Ban Giám hiệu và giáo viên dạy Toán của nhà trường, PGS.TS. Lê Minh Hà đánh giá cao những kết quả Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt được trong công tác dạy và học.

Đồng thời, PGS.TS. Lê Minh Hà khẳng định, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong công tác chuyên môn, đặc biệt là phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

PGS.TS Lê Minh Hà (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: ĐVCC

Buổi làm việc là dịp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường THPT chuyên Hùng Vương và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh tiếp cận các chương trình bồi dưỡng và hoạt động học thuật chất lượng cao; qua đó, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian tới.