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229 học sinh tham gia "Trường hè Toán học" năm 2026 tại Gia Lai

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MINH CHÍ
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(GLO)- Sáng 6-7, tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, Trường APC Gia Lai khai mạc "Trường hè Toán học" và khóa bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán năm 2026.

Chương trình thu hút 229 học sinh và 43 giáo viên đến từ các trường THPT chuyên khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên.

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Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Minh Chí

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai; PGS.TS. Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; lãnh đạo, giảng viên chuyên ngành Toán đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lê Minh Hà nhấn mạnh: "Trường hè Toán học" là hoạt động thường niên nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; đồng thời, tạo điều kiện để giáo viên THPT chuyên cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, giảng viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo uy tín trong cả nước.

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Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho các đơn vị phối hợp. Ảnh: Minh Chí

Theo kế hoạch, "Trường hè Toán học" diễn ra từ ngày 6 đến 15-7. Trong thời gian này, học sinh được học các chuyên đề về hình học, số học, đại số, tổ hợp và giải tích do các chuyên gia Toán học trực tiếp giảng dạy; giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng được cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà lưu niệm cho các đơn vị phối hợp và các giảng viên tham gia giảng dạy.

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PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) trình bày bài giảng đại chúng "Toán học đằng sau Trí tuệ nhân tạo: Từ Toán học phổ thông đến AI hiện đại". Ảnh: Minh Chí

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, giáo viên và học sinh tham dự bài giảng đại chúng “Toán học đằng sau Trí tuệ nhân tạo: Từ Toán học phổ thông đến AI hiện đại” do PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) trình bày.

Bài giảng giúp học sinh và giáo viên hiểu rõ hơn vai trò của Toán học trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại.

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