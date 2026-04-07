Hơn 660 thí sinh tham gia Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026

(GLO)- Sáng 7-4, lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Kỳ thi do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Kỳ thi diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11-4, với sự tham gia của 661 sinh viên đến từ 90 học viện, trường đại học trong nước. Kỳ thi tổ chức thi 2 môn độc lập là Đại số và Giải tích, với 771 lượt thi thí sinh đăng ký dự thi.

Trong khuôn khổ kỳ thi, Hội Toán học Việt Nam cũng mở rộng sân chơi Olympic dành cho học sinh THPT bằng hình thức trực tuyến; diễn ra vào ngày 7 và 8-3, thu hút sự tham gia của 47 trường THPT với 424 học sinh tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Đoàn Trung Cường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam - khẳng định: Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Có thể thấy, đằng sau sự đột phá của trí tuệ nhân tạo, của hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) hay các mô hình tự động hóa, bản chất sâu xa của chúng chính là các bài toán tối ưu của Giải tích và những cấu trúc dữ liệu không gian nhiều chiều của Đại số tuyến tính, là ứng dụng của xác suất thống kê.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia kỳ thi. Ảnh: T.D

"Toán học là nền tảng của các thuật toán cốt lõi, trực tiếp điều khiển và vận hành các công nghệ hiện đại xung quanh chúng ta. Kỳ thi là hoạt động học thuật uy tín thường niên, nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên yêu thích Toán học trên cả nước" - PGS.TS Đoàn Trung Cường nhấn mạnh.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc không chỉ góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực Toán học mà còn thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên; đồng thời tăng cường giao lưu học thuật giữa các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

