Hơn 660 thí sinh tham gia Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026

(GLO)- Sáng 7-4, lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Kỳ thi do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11-4, với sự tham gia của 661 sinh viên đến từ 90 học viện, trường đại học trong nước. Kỳ thi tổ chức thi 2 môn độc lập là Đại số và Giải tích, với 771 lượt thi thí sinh đăng ký dự thi.

Trong khuôn khổ kỳ thi, Hội Toán học Việt Nam cũng mở rộng sân chơi Olympic dành cho học sinh THPT bằng hình thức trực tuyến; diễn ra vào ngày 7 và 8-3, thu hút sự tham gia của 47 trường THPT với 424 học sinh tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Đoàn Trung Cường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam - khẳng định: Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Có thể thấy, đằng sau sự đột phá của trí tuệ nhân tạo, của hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) hay các mô hình tự động hóa, bản chất sâu xa của chúng chính là các bài toán tối ưu của Giải tích và những cấu trúc dữ liệu không gian nhiều chiều của Đại số tuyến tính, là ứng dụng của xác suất thống kê.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia kỳ thi. Ảnh: T.D

"Toán học là nền tảng của các thuật toán cốt lõi, trực tiếp điều khiển và vận hành các công nghệ hiện đại xung quanh chúng ta. Kỳ thi là hoạt động học thuật uy tín thường niên, nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên yêu thích Toán học trên cả nước" - PGS.TS Đoàn Trung Cường nhấn mạnh.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc không chỉ góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực Toán học mà còn thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên; đồng thời tăng cường giao lưu học thuật giữa các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.