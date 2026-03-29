Gần 2.000 học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội Toán học mở Gia Lai 2026

(GLO)- Ngày 29-3, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra Ngày hội Toán học mở Gia Lai (MOD Gia Lai) 2026, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên, giáo viên và những người yêu thích toán học trên địa bàn.

Sự kiện do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề “Toán học và Hy vọng - Mathematics and Hope”.

Ngày hội gồm 2 nội dung chính: hoạt động chuyên môn và hoạt động trải nghiệm. Trong đó, chương trình có bài giảng với chủ đề “Đối sánh chương trình Toán học giữa Việt Nam và các nước: Bài học về phát triển năng lực Toán học” do TS. Hoàng Anh Đức (Đại học RMIT Việt Nam) trình bày; tập trung phân tích xu hướng phát triển năng lực trong giáo dục toán học hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán tại Việt Nam.

Ở khu vực trải nghiệm “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ”, 16 đơn vị phối hợp tổ chức hơn 70 hoạt động phong phú, kết hợp giữa toán học và khoa học. Học sinh, sinh viên được trực tiếp tham gia các trò chơi tư duy, thí nghiệm khoa học và nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn. Ban Tổ chức cũng chuẩn bị hàng nghìn phần quà dành cho người tham gia.

Ngày hội tạo sân chơi học tập, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, qua đó góp phần lan tỏa niềm yêu thích toán học trong nhà trường. Hoạt động thu hút đông đảo học sinh các cấp tham gia, tạo cơ hội giao lưu, tìm hiểu và tiếp cận toán học theo hướng trực quan, sinh động.