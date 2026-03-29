Gần 2.000 học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội Toán học mở Gia Lai 2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 29-3, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra Ngày hội Toán học mở Gia Lai (MOD Gia Lai) 2026, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên, giáo viên và những người yêu thích toán học trên địa bàn.

Sự kiện do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề “Toán học và Hy vọng - Mathematics and Hope”.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh: Hồ Điểm

Ngày hội gồm 2 nội dung chính: hoạt động chuyên môn và hoạt động trải nghiệm. Trong đó, chương trình có bài giảng với chủ đề “Đối sánh chương trình Toán học giữa Việt Nam và các nước: Bài học về phát triển năng lực Toán học” do TS. Hoàng Anh Đức (Đại học RMIT Việt Nam) trình bày; tập trung phân tích xu hướng phát triển năng lực trong giáo dục toán học hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động phong phú kết hợp giữa toán học và khoa học. Ảnh: Hồ Điểm

Ở khu vực trải nghiệm “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ”, 16 đơn vị phối hợp tổ chức hơn 70 hoạt động phong phú, kết hợp giữa toán học và khoa học. Học sinh, sinh viên được trực tiếp tham gia các trò chơi tư duy, thí nghiệm khoa học và nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn. Ban Tổ chức cũng chuẩn bị hàng nghìn phần quà dành cho người tham gia.

Ngày hội tạo sân chơi học tập, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, qua đó góp phần lan tỏa niềm yêu thích toán học trong nhà trường. Hoạt động thu hút đông đảo học sinh các cấp tham gia, tạo cơ hội giao lưu, tìm hiểu và tiếp cận toán học theo hướng trực quan, sinh động.

188 học sinh Gia Lai tham gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC 2026

(GLO)- Ngày 22-3, kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2026 đã khai mạc trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 33.000 thí sinh thuộc 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Gia Lai, kỳ thi diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn, thu hút sự tham gia của 188 thí sinh.

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Tối 21 - 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” gắn với Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tập trung ôn tập, sẵn sàng thi vào lớp 10

(GLO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-6. Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 48 trường tổ chức thi tuyển và 78 trường xét tuyển. Thời điểm này, các trường THCS đang triển khai ôn tập, củng cố kiến thức và tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9.

