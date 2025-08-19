Việt Nam lần đầu tổ chức Trường hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử

(GLO)- Sáng 18-8, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức Trường hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử (VSAIQC).

Đây là lần đầu tiên VSAIQC được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ gần 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.

Dự khai mạc VSAIQC có ông Denis Fourmeau-Tùy viên hợp tác Khoa học và Giáo dục đại học (Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam); GS Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

VSAIQC quy tụ gần 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Ảnh: A.N

Phát biểu khai mạc VSAIQC, ông Denis Fourmeau-Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam-chia sẻ ông rất vinh dự khi được đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tham dự VSAIQC. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng cho mối quan hệ khoa học ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ Pháp - Việt đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành trọng tâm. Pháp tự hào đồng hành cùng ICISE, trung tâm nghiên cứu hàng đầu, nơi hội tụ các giá trị của khoa học xuất sắc, chia sẻ, cởi mở và hòa bình.

"Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao đóng góp của GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học Pháp - Việt trên nền tảng đối thoại và niềm tin", ông Denis Fourmeau nói.

Ông Denis Fourmeau, Tùy viên hợp tác Khoa học và Giáo dục đại học (Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) phát biểu tại lễ khai mạc VSAIQC. Ảnh: A.N

Trong khi đó, GS Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE cho biết sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử đã thúc đẩy việc tổ chức VSAIQC nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao. Những thành tựu gần đây cho thấy các công nghệ này đang ảnh hưởng sâu rộng, đòi hỏi giới trẻ phải chủ động trang bị kiến thức, tư duy phản biện và khả năng thích ứng nhanh.

“VSAIQC mang đến các bài giảng chuyên sâu do đội ngũ giáo sư và chuyên gia trong, ngoài nước trực tiếp giảng dạy; đồng thời tạo môi trường để học viên thực hành thông qua các dự án nhóm, bài tập thực tiễn và phần trình bày kết quả nghiên cứu. Học viên tham gia trường học còn được tiếp cận các kiến thức về thuật toán lượng tử, máy tính lượng tử ứng dụng trong hóa học lượng tử, mô phỏng lượng tử, cũng như thực hành trên các nền tảng và gói phần mềm chuyên dụng”-GS Vân cho biết thêm.

GS Trần Thanh Vân cho biết, VSAIQC mang đến các bài giảng chuyên sâu do đội ngũ giáo sư và chuyên gia trong, ngoài nước trực tiếp giảng dạy. Ảnh: A.N

VSAIQC diễn ra từ nay đến hết ngày 23-8 với chủ đề giảng dạy xoay quanh những nội dung cốt lõi và xu hướng mới nhất từ cơ học lượng tử với các khái niệm cơ bản về Qubit và cổng lượng tử, nền tảng công nghệ lượng tử với các bẫy ion và photon đến các nguyên lý và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.