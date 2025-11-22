Người dùng có thể truyền dữ liệu từ Android sang iPhone thông qua AirDrop

(GLO)- Google vừa thông báo mở rộng tính năng Quick Share trên smartphone Pixel, cho phép gửi/nhận dữ liệu với iPhone thông qua giao thức AirDrop.

Lần đầu ra mắt trên iPhone vào năm 2013, AirDrop hỗ trợ truyền file không dây giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Apple với tốc độ cao. Google cũng trang bị tính năng tương tự trên Android, mang tên Quick Share.

Ứng dụng Quick Share trên Pixel 10 hỗ trợ gửi file đến iPhone qua AirDrop. Ảnh: 9to5Google/znews

Việc giúp người dùng truyền dữ liệu từ Android sang iPhone thông qua AirDrop được xem là động thái nhằm vượt qua tính độc quyền của hệ sinh thái đối thủ.

“Chúng tôi làm được điều này thông qua giải pháp tự phát triển”-đại diện Google cho biết. Công ty đã hợp tác với đơn vị bảo mật NetSPI và việc triển khai tính năng được giám sát kỹ lưỡng để duy trì quyền riêng tư và bảo mật.

Để nhận file từ thiết bị Pixel, người dùng iPhone cần chỉnh chế độ AirDrop trên máy thành Mọi người trong 10 phút. Tương tự thao tác thông thường, người dùng có thể đồng ý hoặc từ chối nhận file.

Hiện tại, giải pháp của Google chỉ dành cho dòng Pixel 10. Quá trình gửi ảnh qua lại giữa Pixel 10 Pro và iPhone 17 Pro Max diễn ra trơn tru. Chiếc Pixel cũng có thể gửi file đến máy tính Mac gần đó.

Google cho rằng giải pháp mới mang đến nhiều lợi ích, cho phép chia sẻ file thuận tiện bất kể hệ điều hành. Trước đây, hãng cũng cố gắng để giao thức nhắn tin RCS tương thích giữa 2 nền tảng, giúp iPhone và thiết bị Android dễ dàng nhắn tin, chia sẻ nội dung chất lượng cao.