Lần đầu tiên Google ra mắt biển quảng cáo 'xuyên thấu' tại Indonesia

G.B (Theo VOH, TTXVN, Vietnam+)

(GLO)- Google chi nhánh tại Indonesia phối hợp cùng DDB Singapore, Superson và Hagia Labs đã giới thiệu biển quảng cáo ngoài trời 'xuyên thấu' đầu tiên tại quốc gia này.

bien-quang-cao-xuyen-thau.jpg
Google ra mắt biển quảng cáo 'xuyên thấu' tại Indonesia (ảnh minh họa).

Biển quảng cáo "xuyên thấu" là bước thử nghiệm mới của Google Indonesia trong việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hòa trộn hình ảnh sáng tạo với kiến trúc thực tế, tạo nên các trải nghiệm thị giác sống động ngay trên đường phố.

Biển quảng cáo đặc biệt này thuộc chiến dịch #BikinGebrakanLo của Google Gemini, cho phép ghi lại bối cảnh kiến trúc phía sau bảng quảng cáo và kết hợp với nội dung do AI tạo ra để dựng nên các hiệu ứng như sóng trà sữa đổ giữa các tòa nhà, khủng long đi lại trên phố, cổng không gian mở ra giữa đô thị hay các nhân vật ngoài hành tinh xuất hiện bất ngờ được thể hiện theo cách "xuyên thấu" như trải nghiệm xảy ra ngay tại vị trí thật.

Theo Superson, dự án tận dụng công nghệ video AI mới nhất của Google như Veo 3 và Nano Banana, cho phép sản xuất khoảng 40 đoạn video 15 giây chỉ trong vài tuần. Đây là tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với quy trình dựng video quảng cáo truyền thống.

Tại một số vị trí như trung tâm thương mại City Plaza ở thủ đô Jakarta, hệ thống còn tự động thay đổi nội dung theo thời tiết thực tế, như hiệu ứng mưa, nắng hay hoàng hôn trùng khớp với môi trường xung quanh. Đặc biệt, hệ thống còn có thể cập nhật kịch bản mới trong vòng 24 giờ dựa trên xu hướng mạng xã hội.

Google cho biết chiến dịch #BikinGebrakanLo của Google Gemini là minh chứng cho mô hình hợp tác mới giữa các công ty công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo và đội ngũ nghệ sĩ địa phương. Theo đó, mỗi biển quảng cáo đều kèm mã QR, mời cộng đồng sáng tạo Indonesia gửi ý tưởng để có cơ hội xuất hiện trên các màn hình lớn ở Jakarta, Surabaya và Bandung.

Đây là lần đầu tiên công nghệ tạo video AI được triển khai thương mại cho quảng cáo ngoài trời quy mô lớn tại Indonesia.

Việc Google Indonesia ra mắt biển quảng cáo 'xuyên thấu' mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành quảng cáo trong bối cảnh các xu hướng thị trường thay đổi nhanh chóng.

